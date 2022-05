Communiqué Nouveau gouvernement : "Une continuité dans la politique macroniste"

La députée sortante Nathalie Bassire réagit à l'annonce des nouveaux membres du gouvernement Macron. "On retrouve les fidèles du Président" et une ministre des Outre-mer "qui n'est pas ultra-marine", déplore la candidate à sa succession dans la 3e circonscription. Par NP - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 14:28

Le communiqué de Nathalie Bassire :



Plus de la moitié du nouveau gouvernement de l’ère Macron II est composée de membres de la précédente équipe : outre Elisabeth BORNE, on retrouve les fidèles du Président de la République tels que Bruno LE MAIRE, Gérald DARMANIN, Éric DUPOND-MORETTI, Clément BEAUNE, Sébastien LECORNU, …



A ces piliers de la Macronie, s’ajoutent des fidèles de la 1ère heure d’Emmanuel MACRON telle Yaël BRAUN-PIVET la nouvelle Ministre des Outre-Mer.



Je prends acte du choix de cette dernière qui n’est pas une ultra-marine, ce qui confirme le dédain persistant du Chef de l’État pour nos territoires d’Outre-Mer qui ont massivement voté contre lui aux élections présidentielles. Cela n’augure rien de bon pour les 5 années à venir !



Je dénonce la politique de continuité de casse sociale et de matraquage fiscal, ainsi que d’inaction climatique qui s’annonce inéluctablement.



Avec un tel "jeu de chaises musicales", nous sommes déjà bien loin des annonces par Monsieur MACRON de "rupture", de "renouveau" et de "méthode nouvelle" au soir de sa réélection le mois dernier …



Il est donc plus que nécessaire de continuer à lui opposer une résistance farouche, déterminée et sans faille pour ce nouveau quinquennat !