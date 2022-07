A la Une . Nouveau gouvernement : Les premières tendances

Elisabeth Borne doit annoncer son nouveau gouvernement dans l’après-midi. Malgré tout, de premiers noms commencent à fuiter sur la composition de l’Exécutif. Ainsi, Damien Abad, accusé de viol, est écarté, tandis qu’Olivier Véran devient porte-parole du gouvernement. Deux noms ont été évoqués concernant l'Outre-mer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 11:08

Le nouveau gouvernement doit être annoncé dans la journée, mais la presse nationale affirme déjà détenir des informations sur les futurs ministres. Depuis ce matin, les noms fusent dans les différents médias.



Parmi les informations concordantes de plusieurs grands titres de la presse française, le départ de Damien Abbad semble acté. Le ministre des Solidarités est accusé de viols et une plainte contre lui a été déposée la semaine dernière. Selon les indiscrétions, Elisabeth Borne ne voulait plus de lui dans le gouvernement.



Toujours selon plusieurs sources, Bruno Le Maire va rester à Bercy. Il est pour le moment le seul nom des restants à avoir fuité. Un grand jeu de chaise musicale se met en place pour de nombreux ministres.



Selon Le Parisien, Olivier Véran va devenir le nouveau porte-parole du gouvernement. Olivia Grégoire, qui occupait ce poste, va de son côté être nommée ministre déléguée aux PME, au commerce, à l’artisanat et au tourisme.



Franck Riester, actuel ministre délégué chargé de l'Attractivité et du Commerce extérieur, devient ministre aux Relations avec le Parlement. L’ancien transfuge de l’UMP aura la charge de convaincre la droite de soutenir les textes.



Selon Le Figaro, Marlène Schiappa ferait son retour au gouvernement en tant que ministre chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Elle sera rattachée à Matignon. Parmi les retours également, le nom de François Bayrou est évoqué par RMC.



Clément Beaune passe de ministre délégué chargé de l’Europe à ministre des Transports. Christophe Béchu, un proche d’Édouard Philippe, devient ministre de la Transition écologique. Olivier Klein serait le nouveau ministre du Logement.



Selon Le Parisien, Jean-François Carenco serait en charge de l'Outre-mer. Il a été préfet de Paris et de la région Ile-de-France, mais aussi le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, alors ministre du Travail. Mais selon BFM TV, l'Outre-mer pourrait ne plus avoir de ministre de plein exercice : Gérald Darmanin devrait rester ministre de l'Intérieur et voir ses responsabilités élargies aux Collectivités territoriales et de l'Outre-mer.







Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur