La grande Une Nouveau gouvernement : Les annonces d'Emmanuel Macron

Le président de la République s'exprime et annonce un "troisième cap" du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de l'efficacité pour améliorer le quotidien des Réunionnais. Par NP - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 13:38



"Le cap est clair et simple, c'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste", déclare Emmanuel macron qui annonce quatre axes d'urgence sur lesquels le gouvernement va travailler durant les vacances.



Lutter contre les violences



Le président de la République a indiqué : "Nous aurons à apporter des réponses profondes aux émeutes. Au delà des réponses d'urgence, nous voyons bien à travers les crises, que le risque de fragmentation profonde, de divisions profondes de la nation est là. Il y a un besoin d'autorité, de respect."





Formation



"Le deuxième grand axe est celui des progrès. Le progrès nous le bâtissons en rendant nos services publics plus efficaces. C'est autour de l'école, de la formation et de la santé que nos efforts se portent. Du pacte enseignant en passant par la réforme du lycée professionnel, nous avons posé les jalons d'une transformation profonde de notre système scolaire", déclare-t-il.



Santé



"Le service d'accès aux soins sera généralisé d'ici la fin de l'année. Le cap est là : trouver un médecin pour les plus de 600 000 Français qui, étant âgés ou ayant une affection de longue durée, n'en ont pas, et permettre d'avoir des urgences désengorgées", ajoute le Président.



Les changements à la rentrée



À la rentrée, Emmanuel Macron annonce que le nouveau plan de redressement financier sera déployé.