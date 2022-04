Nouveau dispositif d'aide au voyage pour les étudiants en mobilité

Réunie ce matin, la Commission Permanente a voté à l’unanimité le nouveau dispositif de la Région Réunion pour l’accompagnement des étudiants réunionnais en mobilité en Métropole, en Europe ou à l’étranger.



Dans le contexte économique actuel qui amplifie les difficultés financières, la collectivité régionale a souhaité apporter son soutien aux jeunes Réunionnais en mobilité, en leur permettant de rentrer auprès de leur proches une fois par an tout au long de leur cursus. L’objectif de cet accompagnement financier est aussi de contribuer à l’excellence et à la réussite éducative de nos étudiants et de lever les freins à la mobilité.



Cette aide s’étend également aux étudiants en mobilité désirant effectuer un stage à La Réunion dans le cadre de leur formation, ce qui favorisera l’insertion de nos étudiants en mobilité dans le tissu économique et social réunionnais et allégera la charge financière que représente les dépenses liées à la mobilité.



Concrètement, ce dispositif d’aide prendra la forme d’un bon «Ressourcement Étudiant». Le montant de l’aide est déterminé en fonction des revenus du foyer fiscal des parents.



- Pour la tranche 1 (revenu fiscal de référence compris entre 0 et 65 000 euros) :

un bon de 800 euros



- Pour la tranche 2 (revenu fiscal de référence de 65 001 à 105 000 euros) :

un bon de 400 euros



Le dispositif «Bon Ressourcement Étudiant» entre en vigueur dès le 4 mai 2022. Les dossiers de demande d’aide seront disponibles sur le site internet de la Région Réunion : www.regionreunion.com et dans les antennes de la collectivité.



Informations et prise de rendez-vous : 02.62.67.18.95