A la Une . Nouveau contrôle routier de respect du couvre-feu

​Les contrôles des forces de l’ordre se poursuivent pour faire respecter le couvre-feu réinstauré samedi dernier. Une action est menée en ce moment sur un axe routier incontournable de l’Est. Par Régis Labrousse - Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 5 Août 2021 à 18:54





C’est le cas en ce moment dans l’Est où neuf gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît quadrillent le fameux rond-point des plaines. Ils sont aidés dans cet exercice de prévention par les hommes de l’escadron départemental de sécurité routière.



Selon le capitaine Jean-Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît, la prévention joue à plein jusqu’à 19H, le temps que les automobilistes piégés par les embouteillages puissent rentrer à leur domicile. Au-delà, vous risquez une amende de 135 euros en cas d’absence de justificatif adéquate



Cette présence un jeudi soir sur les routes de l’Est annonce une montée en régime des contrôles le week end qui vient. La phase de pédagogie et de prévention touche en effet à son terme après une semaine de confinement et de couvre-feu combinés.



Depuis le 31 juillet 2021 et jusqu’au 16 août prochain, un confinement est mis en œuvre sur le territoire de La Réunion de 5h00 à 18h00. Cette mesure est renforcée d’un couvre-feu strict de 18h à 5h. Les contrôles du couvre-feu se font aussi au cours de la semaine. Même si les week end sont les jours qui incitent le plus aux rassemblements familiaux et amicaux, la surveillance des forces de l’ordre ne faiblit pas aux heures de sortie de bureau ou de fin d'emplettes dans les commerces.C’est le cas en ce moment dans l’Est où neuf gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît quadrillent le fameux rond-point des plaines. Ils sont aidés dans cet exercice de prévention par les hommes de l’escadron départemental de sécurité routière.Selon le capitaine Jean-Bruno Perchicot, commandant en second de la compagnie de Saint-Benoît, la prévention joue à plein jusqu’à 19H, le temps que les automobilistes piégés par les embouteillages puissent rentrer à leur domicile. Au-delà, vous risquez une amende de 135 euros en cas d’absence de justificatif adéquate (téléchargez les attestations ici) Cette présence un jeudi soir sur les routes de l’Est annonce une montée en régime des contrôles le week end qui vient. La phase de pédagogie et de prévention touche en effet à son terme après une semaine de confinement et de couvre-feu combinés.Depuis le 31 juillet 2021 et jusqu’au 16 août prochain, un confinement est mis en œuvre sur le territoire de La Réunion de 5h00 à 18h00. Cette mesure est renforcée d’un couvre-feu strict de 18h à 5h.