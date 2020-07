A la Une . Nouveau confinement pour Tananarive et sa région à partir de demain

Conseil des ministres de Madagascar annoncé hier que la région d'Analamanga se trouve de nouveau confiner à partir de lundi et jusqu’au 20 juillet. Cela pour éviter la propagation du coronavirus dans la capitale malgache.. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 14:13 | Lu 347 fois

Le gouvernement malgache a annoncé que la région d'Analamanga, où se situe Tananarive, revient en confinement presque total pour deux semaines à partir de ce lundi 6 juillet.



Il sera formellement interdit d'entrer et de sortir de la région dès ce moment. Seules les pharmacies seront autorisées à ouvrir toute la journée, les commerces de produits de première nécessité pourront ouvrir, mais uniquement de 6h à 12h. Une seule personne par foyer sera autorisée à sortir pour les courses.



La circulation des véhicules sera interdite à l'exception des véhicules de transport de marchandises et des taxi-villes qui ne devront pas transporter plus de trois personnes. Ceux-ci devront avoir à leur bord du gel désinfectant et se faire désinfecter tous les jours. Les cours sont suspendus et tous les établissements scolaires doivent fermer. D'autres mesures sont attendues dans les prochaines heures, chaque ministère étant invité à donner des détails sur les secteurs dont il a la charge.