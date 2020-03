Nouveau bilan de 450 décès au Covid-19 en France

Ce vendredi 20 mars, la France comptabilise 12.612 cas confirmés au Covid-19, avec 5226 personnes hospitalisées. 35% de ces cas ont plus de 65 ans. 1297 personnes sont dans un état grave et placées EN réanimation mais, bonne nouvelle tout de même, 1587 patients sont sortis guéris de l'hôpital.



La France déplore 450 décès en milieu hospitalier et 87% de ces décès concernent des personnes ayant plus de 70 ans.



A titre de comparaison en l'espace de 24 heures, la France comptabilisait hier à la même heure 10.995 cas de Covid-19 et 372 décès.



Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a rappelé que l'objectif de la France était d'atténuer les conséquences de cette première vague.