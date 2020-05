A la Une . Nouveau bilan : 28 530 personnes décédées du covid-19 en France

Depuis quelques jours, le gouvernement ne communiquait plus sur le nombre de décès liés au Covid-19. Ce mardi, le bilan est tombé. 28 530 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie, soit 315 depuis jeudi dernier. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 22:47 | Lu 236 fois

"Alors que le virus circule toujours activement sur le territoire national, plus que jamais, tous ensemble, ne relâchons pas nos efforts et empêchons efficacement sa diffusion", enjoint ce mardi 26 mai le ministère des Solidarités et de la Santé.



Les services d’urgence ont noté 598 passages pour ce même motif, soit 2% de l’activité totale.



La surveillance des syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques (PIMS) fait apparaître 172 signalements depuis le 1er mars 2020, dont 106 cas (62%) ont un lien confirmé ou probable avec le COVID-19.



16 264 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 (vs 18 468 il y a une semaine le 19/05) et 318 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures (vs 506 il y a une semaine).



1 555 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (vs 1894 il y a une semaine). 37 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (vs 69 il y a une semaine). Le solde reste négatif en réanimation, avec 54 malades de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 111 hospitalisations, dont 20 en réanimation.



Depuis le début de l’épidémie, 100 841 personnes ont été hospitalisées, dont 17 807 en réanimation. 65 879 personnes sont rentrées à domicile. 28 530 personnes sont décédées dont 18 195 en établissements hospitaliers et 10 335 en établissements sociaux et médico-sociaux.





