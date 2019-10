zautos974.com

Nouveau Renault Captur : il s'est fait désirer mais !

Dans la famille Renault, je demande le Captur. Pas l'ancien, ce best seller au losange qui est resté pendant ces dernières années le SUV Urbain le plus vendu en France et en Europe et qui s'est écoulé à plus d'1,5 millions d'exemplaires dans le monde. La nouvelle version change la donne même si ses traits ont peu évolué.





Pour lire la suite, cliquer ici On ne change pas un look qui gagne. Mais pour changer en profondeur, le Captur 2 emprunte la dernière plate-forme CMF-B de la Clio 5 et qui lui permet de bénéficier d'une longueur accrue de 11 cm (qui profite surtout au volume de coffre, annoncé entre 422 l et 536 l) d'aides à la conduite inédites et…

Jean Pierre Vidot