Communiqué Nout Marché : Un marché forain virtuel depuis chez soi Confectionner son panier fraicheur via une application mobile, c’est le concept qu’ont développé trois Réunionnais, Jonathan l’ingénieur, Alexandre le désigner et Anderson le vidéaste. Les producteurs composent les paniers virtuels et sont ensuite remis au client selon la date choisie. Une démarche solidaire pour laquelle "aucun bénéfice ne sera retiré de cette application", indiquent dans un communiqué les créateurs.

En cette période de confinement où toutes nos habitudes et nos vies ont été bousculées et ont pris une nouvelle dynamique, la solidarité plus que jamais doit être la valeur qui doit continuer à souder les Réunionnais.



Et c’est animé de ce désir d’aider le plus grand nombre que nous proposons l’application "Nout marché".



Ce marché forain virtuel a pour objectif de faire rencontrer sur une plateforme simple, rapide et gratuite les agriculteurs, producteurs, pêcheurs et consommateurs.



En fonction des produits proposés, le consommateur compose son panier virtuel. Une fois validé, le panier sera confectionné et une date de livraison sera proposée.



Le paiement se fera directement sur place avec les commerçants.



Prochainement nous proposerons une plateforme de paiement afin d’éviter au maximum les contacts.



Nicolas Payet Lu 94 fois







