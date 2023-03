Actu Ile de La Réunion NousToutes974 organise un village associatif et artisanal le 11 mars

Dans la continuité du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, NousToutes974 organise un village associatif et artisanal le 11 mars dans les jardins de la mairie de Saint-Paul. Par NP - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 09:04

Le communiqué : Le collectif NousToutes974 a le plaisir de vous inviter au village associatif et artisanal qui se tiendra le samedi 11 Mars 2023 dans la continuité de la journée internationale des droits des femmes dans les jardins de la mairie de Saint Paul ! Le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Une journée pour rendre visible les luttes, les conquêtes et tout ce qu’il nous reste à gagner. Violences économiques, administratives, psychologiques, sexuelles, gynécologiques et physiques : elles surviennent partout et tout le temps, sans distinction de statut social, de religion ou d’origine ethnique. Les propos et agissements sexistes légitiment et conditionnent toutes les autres violences, avec le féminicide comme point culminant du continuum. En France en 2022, au moins une femme meurt tous les deux jours et demi parce qu’elle est une femme. La Réunion est toujours le troisième département français en termes de violences intrafamiliales recensées. 1 réunionnaise sur 7 subit ou a subi des violences conjugales. Chaque jour, 9 femmes déclarent des violences conjugales sur l’île aux forces de l’ordre. Sur l’année 2022, trois réunionnaises sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint (dont 1 en Hexagone).

La tenue de ce village est une occasion de mettre en relation les réunionnais et les réunionnaises avec les associations qui œuvrent chaque jour sur le terrain, de les informer des mécanismes de violences et des solutions pour sortir de cette situation.

Des artisanes et des artistes locales seront aussi présentes pour présenter leurs activités, une bonne occasion de soutenir les entrepreneures péi.

Au programme de ce village associatif et artisanal : • Des stands d’associations et de collectifs : Noustoutes974, le CEVIF, ORIZON, Requeer , les Fatties, AFECT, le planning familial 974, Endofrance, EPSMR, bus santé • Des dépistages gratuits d’infections sexuellement transmissibles, des rencontres avec des avocates de l’accès aux droits et au numérique, l’ingénieure aérospatiale Erika Vielo, une psychiatre, du yoga, de la relaxation… • Des artisanes péi qui vous présenteront leurs créations.

Les militantes féministes de Noustoutes974 invitent chaque réunionnais.es à venir participer aux diverses animations proposées pour faire ensemble un pas vers l’égalité femme/homme.

L’ensemble des informations et le programme sont disponibles sur nos réseaux sociaux



@noustoutes974