NousToutes: En finir avec les violences sexistes et sexuelles, rendez-vous le samedi 24 novembre

" Après #MeToo, soyons #NousToutes". Le mouvement qui a pour objectif d’ "en finir avec les violences sexistes et sexuelles" lance de grands rassemblements à travers toute la France le samedi 24 novembre prochain. A La Réunion, la marche se tiendra également à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Le départ sera donné à 10h depuis le Mail Rodrigues jusqu’à l’Hermitage à St-Paul.



Pour le comité local présidé par Fabienne Couapel-Sauret, "des mesures ambitieuses et des moyens pour amplifier la lutte contre les violences doivent être obtenu de l’Etat". "La parole des femmes est encore trop souvent mise en doute et les résistances sociétales démontrent que les grands principes d’égalité sont revendiqués mais peinent à être appliqués".



"Faire entendre aussi la voix des femmes de La Réunion est une évidence pour faire que l’espace public, les lieux de travail, les transports, que l’espace privé ne soient plus des lieux de menaces et d’agressions".