Courrier des lecteurs Nous sommes tous issus de la même tribu

Par A.N. - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 14:43

Vous aurez reconnu la dernière chanson de schmoll (Eddy Mitchell) Nous sommes tous issus de la même tribu Mais on n'a sûrement pas le même totem (.....) On est tous de la même tribu On a nos manitous, nos grands sachems (.....) Toi tu viens des beaux quartiers, Moi d'la rue où je suis né, Mais nos sangs sont métissés, Pacifiques où bien guerriers (......) On n'a pas le même totem Mais on a la même veine, Différents individus de la même tribu. Oui, nous sommes tous de la même tribu ! Cependant nous ne l'avons pas compris. La période est grave ! La guerre en Europe et dans le monde, déjà présente. Tant sur le plan économique, que sur le plan militaire . En France, c'est la prochaine mandature présidentielle ! Et sur ZINFOS, on tire à boulets rouges sur l'ennemi ! L'ennemi c'est celui qui n'entre pas dans le diktat de la bien-pensance . Ne croyez vous pas que l'instant est à l'apaisement dans le respect des idées de chacun, et dans l'intérêt de la France ?