"Nous sommes tous de potentiels immigrants"

"Une autre fin du monde est possible ", P. Servigne, R. Stevens, G. Chapelle, éditions du Seuil, 2018



A toutes les personnes qui se demandent pourquoi cinq Sri Lankais ont reçu l'autorisation de demander le droit d'asile à la Réunion, il est nécessaire de comprendre que nous vivons dans un monde qui ne garantit plus la certitude de rester là où nous vivons. Car la situation critique dans laquelle se trouvent la biosphère et nos sociétés n'est plus à démontrer.



Les dynamiques de ce que l'on appelle "l'effondrement", passent progressivement du propable au tangible, signifiant la fin du monde tel que nous le connaissons. Un changement de cap ouvrant de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur et par une remise en question radicale de notre vision du monde. Ainsi, nous apprenons que l'avenir risque d'être en grande partie, nomade. Dans une région déstabilisée, la plupart des migrations sont internes. Si l'ordre social vient à se fissurer en France ou en Europe, comment ne pas imaginer des milliers de gens déplacés pour rejoindre des endroits plus sûrs pour vivre des temps incertains ?



Plus rien n'est désormais soumis à la règle de la permanence, de la sécurité, du confort, et de l'insouciance. Nous devrions en prendre conscience. La fin de l'année 2022,et plus en 2023,nous allons assister à un dérèglement de l'économie mondiale, qui fera réfléchir les plus optimistes. Comprenons dès maintenant, que nos capacités d'adaptation, de réciprocité, d'empathie, de modestie, d'humilité, de sobriété et d'accueil, vont devenir très rapidement les conditions de notre survie. Pour ceux qui doutent, je conseille l'ouvrage pré- cité.