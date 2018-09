C’est avec une immense peine et non sans grande surprise que j’apprends la démission officielle de notre Référent Territorial Henri Chane-Tef ce jour lors de la conférence de presse de rentrée du parti La République En Marche !



Je tiens à souligner le travail, et l’effort fait durant son court mandat pour tenter d’ancrer le parti présidentiel sur le territoire réunionnais.



Que ceux qui ont suivi Henri Chane-Tef sachent qu’il a démissionné.



Quant à ceux qui croient au projet d’En Marche! qu’ils sachent que nous sommes toujours là et que nous sommes plus déterminés que jamais.



J’appelle donc les marcheuses et marcheurs de l’île qui sont la base de ce mouvement pour une forte mobilisation afin que sa démission ne soit pas vaine, mais qu’au contraire nous met’ la main ensemb’ pour faire gagner La Réunion !