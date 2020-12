AFP "Nous sommes prêts": l'Allemagne n'attend que le feu vert européen pour vacciner

(AFP) Des poteaux et des sangles délimitent déjà les files d'attente qui se formeront éventuellement à l'entrée du plus grand centre de vaccination contre le Covid-19 d'Allemagne, à Hambourg (nord). Et dans les 64 cabinets médicaux miniatures, les tables d’auscultation flambant neuves patientent en attendant le jour J. Ce centre est prêt à entamer une vaste campagne d'injections alors que l'agence européenne du médicament doit rendre sa décision lundi sur une autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer/BioNtech. Si l'Union européenne donne son feu vert, les autorités allemandes, particulièrement inquiètes de la deuxième vague épidémique qui a déferlé sur le pays, veulent aller vite: les premières vaccinations sont attendues dès le 27 décembre. "Nous sommes prêts. Le parcours a été testé (...) La seule chose qui nous manque encore, c'est le vaccin", assure la responsable des questions sociales et sanitaires de la ville de Hambourg, Melanie Leonhard, lors d'une visite avec la presse. La deuxième ville d'Allemagne, avec près de deux millions d'habitants, a vu les choses en grand pour cette opération baptisée "Hambourg vaccine". - 7.000 injections - Dans l'immense centre de congrès, deux pavillons d'une surface totale de 11.000 m2 sont réservés à l'administration du produit, qui se fera comme partout en Allemagne sur une base volontaire. Au total, 7.000 injections quotidiennes pourront y être effectuées, supervisées par six directeurs médicaux entourés d'autres médecins et de personnels soignants. Le centre de Hambourg est l'un des plus de 400 érigés dans toute l'Allemagne pour cette campagne de vaccination qui s'organise en un temps record, moins d'un an après l'apparition des premiers cas de nouveau coronavirus en Europe. Chaque candidat à l'injection devra effectuer un parcours d'une heure, passant d'un comptoir d'enregistrement à l'une des cabines de vaccination avant de faire halte dans une zone de repos et de pharmacovigilance. Rien n'a été laissé au hasard: des traducteurs-interprètes seront présents et une file d'attente raccourcie est prévue pour les personnes à mobilité réduite. - 'Susciter la confiance' - Afin de limiter au maximum les risques de contamination, la température des visiteurs sera relevée avant de pénétrer dans le centre, le port du masque sera obligatoire, tout comme le maintien d'une distance d'1,50 m. Avec ce parcours vaccinal, "nous voulons susciter la confiance de la population (...) signaler que c'est sérieux et vraiment professionnel", explique Walter Plassmann, dirigeant de la fédération des médecins de Hambourg, qui gère le centre. Chacune des cabines "ressemble à la salle d'examen" d'un généraliste, renchérit Melanie Leonhard. En Allemagne comme dans d'autres pays européens, une certaine défiance à l'égard du vaccin à vu le jour et se nourrit notamment de thèses conspirationnistes diffusées sur internet. Sweat à capuche blanc estampillé "Hambourg vaccine", Dirk Heinrich est l'un des 1.400 médecins qui se sont portés volontaires pour vacciner les Hambourgeois. "Dans mon cabinet, j'ai vu passer des patients atteints (du Covid-19) et malheureusement certains sont morts", dit ce médecin ORL. "C'est une vraie catastrophe et le vaccin est l'unique chance d'y mettre un terme", explique-t-il. A Hambourg, les autorités ne cachent pas néanmoins leur préoccupation concernant la conservation des doses de vaccin. Pour le produit des laboratoires allemand BioNTech et américain Pfizer --le premier qui devrait recevoir le feu vert européen--, des températures très basses de -70° à -80° seront requises. "Les conditions de manipulation du vaccin sont très, très délicates", reconnaît ainsi M. Plassmann. "Et nous n'avons pas pu encore tester" cet élément essentiel de la logistique. Les autorités sanitaires s'attendent en outre à un démarrage plutôt lent. Le nombre de doses qui seront livrées à l'Allemagne dans un premier temps ne devrait pas dépasser les 400.000. Ce ne seront donc que quelque milliers de doses qui seront acheminées à Hambourg. Dans les premières semaines, seules les personnes présentant un facteur de risque élevé se verront donc proposer le vaccin qui nécessite en outre deux injections. Parmi elles, les plus de 80 ans n'auront pas à se déplacer au centre de vaccination mais des équipes mobiles se rendront directement à leur domicile et dans les maisons de retraite. Yannick PASQUET



