A la Une . "Nous sommes prêts à tout" : L'intersyndicale prévient le préfet

La mobilisation contre la réforme des retraites risque de se durcir en fin de semaine si le projet de loi est adopté, annonce l'intersyndicale à La Réunion. Par Baradi Siva - Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 16:43







Les responsables syndicaux ont rappelé leur L'intersyndicale a de nouveau rassemblé plusieurs milliers de manifestants selon ses chiffres et environ 1.500 d'après le comptage officiel des services de l'Etat. Une délégation a été reçue par le préfet ce mercredi à la mi-journée au terme d'un nouveau défilé dans les rues de Saint-Denis.Les responsables syndicaux ont rappelé leur détermination et se disent prêt à durcir fortement le mouvement contre la réforme des retraites est adoptée d'une manière ou d'une autre : "On a dit au préfet qu'après 8 mobilisations, le processus parlementaire arrive à sa fin ce jeudi. Quelque soit l'issue, un vote de l'Assemblée ou un 49-3 d'Emmanuel Macron, nous sommes déterminés à ne pas accepter ce recul social."

Vers un conflit social d'ampleur ?



L'intersyndicale a assuré aux services de l'Etat que le



Les syndicats rappellent avoir maintenu le calme durant plusieurs semaines d'actions tout autour de La Réunion mais assurent que le climat social risque d'être beaucoup plus tendu dans les prochains jours : "Nous avons fait 8 mobilisations et manifestations correctes sans débordement. Mais au vu de l'obstination du gouvernement qui veut faire passer en force son projet, les salariés sont prêts à tout et n'excluent aucune forme d'action."



L'intersyndicale assure qu'elle ne lâchera rien même après les travaux parlementaires : "Le président de la République ne veut pas entendre raison alors que nous sommes ceux qui produisent la richesse dans ce pays, il faut alors rester mobilisés jusqu'au bout !" L'intersyndicale a assuré aux services de l'Etat que le mouvement de grogne se durcirait dès vendredi au terme de la navette parlementaire et prévoit une détérioration de la situation sociale à La Réunion : "Nous avons dit au préfet qu'à partir de vendredi, la situation risque de se tendre dans le département et que le gouvernement porterait l'entière responsabilité d'un conflit si la situation se détériore".Les syndicats rappellent avoir maintenu le calme durant plusieurs semaines d'actions tout autour de La Réunion mais assurent que le climat social risque d'être beaucoup plus tendu dans les prochains jours : "Nous avons fait 8 mobilisations et manifestations correctes sans débordement. Mais au vu de l'obstination du gouvernement qui veut faire passer en force son projet, les salariés sont prêts à tout et n'excluent aucune forme d'action."L'intersyndicale assure qu'elle ne lâchera rien même après les travaux parlementaires : "Le président de la République ne veut pas entendre raison alors que nous sommes ceux qui produisent la richesse dans ce pays, il faut alors rester mobilisés jusqu'au bout !"