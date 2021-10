Nous sommes engagés pour faire de la Réunion une île Verte

L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en arrivant à l’autonomie énergétique et à la production d’une énergie 100% verte en 2030. Nous nous mobilisons pour une électricité « bas carbone » dès 2023.



C’est une nouvelle dynamique pour bâtir un service public durable. Avec les 24 communes membres et plus de 20 millions d’euros investis chaque année, le SIDÉLEC est engagé pour un développement responsable du territoire, créateur de richesse et d’emploi.



Nous portons une mission d’intérêt général pour construire un service public de proximité, de qualité et solidaire. C’est notre responsabilité et notre engagement ! C’est pourquoi nous avons délibéré sur une Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI) de plus de 120 millions € sur la mandature.



Pour accompagner le développement de l’établissement public nous avons fait évoluer notre charte graphique qui marque cette nouvelle impulsion. Le but est d’affirmer le positionnement institutionnel du syndicat en qualité qu’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité (AODE) et d’illustrer notre engagement dans la Transition Énergétique avec le soutien de l’État, de La Région Réunion, du Conseil Départemental et de l’ADEME.