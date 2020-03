Nous sommes en sous France

Aujourd’hui je prends ma plume en tant que professionnel de santé.



Mayotte, 101e département.



Française dans les lignes dont aujourd’hui je me demande si elles sont gravées.



En sous France est la seule structure hospitalière.



Oh France, toi qui prône la liberté, l’égalité et la fraternité, où es-tu ?



Sommes-nous libres de vivre loin de nos familles, de nos enfants, de nos parents ?



Sommes-nous libres de vivre loin de toutes possibilités d’aides matérielles et humaines ?



Sommes-nous égaux sur les chances de vivre ou de survivre ?



Sommes-nous aussi fraternels ?



Pour toi France, nous pagayons sur la mer, Pour toi France, nous ferons bataille, Pour toi France nous tomberons dans l’oubli.



Mais pour toi France,



Lèves-toi et aide nous, aide nous à rester LA FRANCE