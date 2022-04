Politique "Nous refusons de priver nos électeurs du droit de vote"

Dans un communiqué, le secrétaire départemental de Debout la France, Sonny Welmant, appelle ses électrices et ses électeurs à choisir "en leur âme et conscience "le ou la futur(e) président(e) de la République. "Je trouve qu’il est présomptueux de dire à la place d’un autre pour qui il doit voter, c’est inadmissible", plaide le responsable DLF. Par NP - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 07:51



Chers tous. Cette élection à amplifié notre présence sur le territoire . Nous avons renforcé ainsi notre ardeur et notre cohésion. Je remercie tous les Réunionnaises et Réunionnais qui ont apporté leur suffrage à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan à cette élection présidentielle.



Au delà des consignes de vote des partis politiques, je trouve qu’il est présomptueux de dire à la place d’un autre pour qui il doit voter, c’est inadmissible.



Nous sommes dans un pays libre et en démocratie « Liberté, Egalité, Fraternité ». Nous sommes plus dans une logique où nous avons des devoirs et des obligations, plus que des droits.



Alors ce sera à vous, mes chers concitoyen,s de choisir en votre âme et conscience qui sera votre Président(e) de la République.



Je vous propose après le cap des présidentielles, à tous les citoyens et citoyennes qui le désirent, de nous rassembler autour des projets, d’idées, pour que nous allions porter au sein l’hémicycle nos voix, notre vision, pour faire voter des lois pour que nous soyons enfin reconnus et non méprisés.



Comme vous le savez, l’échéance qui arrive bientôt est très importante pour l’avenir de notre Pays. Encore merci pour votre immense travail et à tous nos électeurs, électrices de « Debout La France » de l’île de La Réunion.

A très vite.



Sonny WELMANT

Délégué départemental de « Debout La France » de la Réunion