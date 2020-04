Courrier des lecteurs Nous ne pouvons pas tous vivre comme des rois, mais comme des princes, pourquoi pas ?



Il y a bien sûr les oiseaux de malheur qui craignent l'apocalypse. Il y a aussi les illuminés et les égoïstes qui rêvent d'un monde qui leur appartient. Il y a enfin les sages et les résignés qui ont compris que ce beau tohu-bohu des idées et des actions humaines est bien dérisoires et qui avancent pas à pas vers la fin de leur vie en la remplissant le mieux possible avec amour et espérance.



L'intelligence humaine serait-elle capable d'autre chose ? L'espoir fait vivre dit-on et la recherche de la vérité serait mission impossible ?



Allons donc. Ils sont rares ceux qui cogitent pour le bien de tous. Qui peut reprocher aux autres, le nez dans le guidon...de ne pas voir plus loin que le bout de leur nez ? Ils sont rares ceux qui ont le temps, les moyens, le désir et suffisamment d'amour pour penser un peu aux autres. Ils sont rares ceux qui ont compris que nul ne peut jouir pleinement de la vie, être vraiment heureux, au milieu d'une foule de gens déséquilibrés, mal dans leur peau, malheureux. Mais il y en a.



En cherchant bien dans la bibliothèque mondiale des idées, des études et des milliers de recherches humaines, on trouve des pistes qui, au-delà de l'espoir, nous laissent entrevoir un avenir radieux. Et cet avenir n'est pas au ciel mais bien sur Terre. Oui, l'espèce humaine a commis des folies et en commet encore. Mais elle le sait. Cela ne suffit pas encore pour, qu'avec détermination, elle arrête le massacre mais aujourd'hui, cela devient peut-être possible. Finalement, les paramètres sont relativement simples.



Nous avons d'un côté une planète merveilleuse disposant d'un potentiel de vie et d'équilibre, fantastique et trop souvent ignoré des humains. Nous avons en face 50% de ces humains qui en ont trop et 50% qui n'en n'ont pas assez. Cherchez l'erreur.



François-Michel MAUGIS

