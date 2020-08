Nous mangeons notre pain blanc

Le plus embêtant, ce n'est pas le port du masque...au risque d' étouffer....c' est le mal à venir..

L' inflation !

C.a.d. l' augmentation des prix à venir...2021... 2022 et la période intermédiaire .

Because ?



1.Retrouver de la marge pour compenser les pertes actuelles....ds les commerces et industries.. ds les restaurants et hôtels etc..en clair, faire du cash pour se renflouer de la crise Covid.



2.La relocalisation, que tt monde souhaite et attend la gueule enfarinée mais qui ne sera pas sauf à la marge: fabriquer le Doliprane en France plutôt qu' en Chine coûte plus cher..les masques aussi et tout et tout et tout ...est-ce le bon choix..?



Une simple rentrée scolaire avec des effets scolaires fabriqués en France entraîne une augmentation de la prime de rentrée scolaire par la Caf...ou demande aux familles de mettre la main à la poche..



Etc....etc

Selon certains économistes, ramener en France toute la production de bas de gamme produite actuellement en Chine ou ailleurs est une folie...aux prix de production de la France et selon les normes écologiques et sanitaires de notre pays..



Ils voientt plutôt la constitution de stocks suffisants pour parer aux coups durs mais de laisser la production là-bas.



Selon eux toujours, la compétition dans la production avec les pays émergents n' est pas un problème du tout pour la France, nos exportations de produits de haut de gamme *couvrent largement nos importations de bas de gamme.



La compétition dans la production est un problème avec les autres pays de l' Europe de l' Ouest, nos voisins comme par l' Allemagne prioritairement...mais aussi l'Italie, l'Espagne.



* nb.dans le domaine pharmaceutique, un exemple, nous importons beaucoup de produits dits de bas de gamme parce que peu cher, exemple Dolipranes ou assimilés et autres mais nous exportons aussi beaucoup de médicaments de nouvelles générations pour des maladies spécialisées , de nouvelles découvertes de molécules en somme et nos exportations là, couvrent largement nos importations ds autres produits ...

Pour l'économiste c' est l' équilibre des balances commerciales qui comptent plus que la nature des produits échangés.



Et enfin, les vieux ! Qui ont bon dos une fois de plus et qui coûtent cher parce qu'ils consomment sans produire...merci Covid d' éliminer un max...pas la peine de larmoyer.



Bref! Nous mangeons notre pain blanc.

Et nous les plus âgés, nous fumons notre dernière cigarette."