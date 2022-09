Nous en avons les moyens

(Comment et pourquoi le Monstre peut-il séduire la Belle ?)



Nous avons les moyens de vous faire parler. Cette phrase rappellera sans doute à certains, de mauvais souvenirs. Mais pour aller un peu plus loin, on peut dire qu’aujourd’hui, avec tous les outils sophistiqués que nous avons mis au point (en particulier grâce aux colossaux budgets et crédits militaires), l’espèce humaine est en mesure de réaliser bien des exploits. Avec nos surpuissants ordinateurs, les maîtres du monde disposent de quasiment toutes les informations leur permettant d’écumer nos portefeuilles et nos comptes en banque et ainsi, de faire fructifier leurs capitaux, de manière quelquefois choquante ou même immorale. Ce n’est pas chacun pour soi et Dieu pour tous mais tout pour les puissants et les riches et rien ou pas grand-chose pour l’espèce humaine et sa maison, la planète. Je ne fais partie d’aucun complots ni d’aucune conspiration ni d’aucun extrême (droite ou gauche).



Comme dirait Einstein, je suis simplement très curieux et j’aime, comme un gosse, découvrir les choses par moi-même. À plus de 75 ans, j’ai accumulé pas mal d’informations, d’observations sur les 5 continents que j’ai eu la chance de parcourir. Et depuis 10 ans au moins, ma conclusion, comme celle de beaucoup d’autres curieux, est que cette dérive, cette tendance forte du « Toujours plus » exclusivement économique et financier, est en train de signer la mort de notre espèce.



Cette perspective m’enrage comme elle enrage ceux qui souffrent, comme elle enrage ceux qui savent que l’animal le plus doué de la Terre, possède toutes les capacités, tous les moyens, toutes les ressources, pour construire une humanité plus apaisée, plus harmonieuse et plus sereine. Si, au lieu de compter nos sous, nos puissants ordinateurs partaient à la chasse des déséquilibres de toute sorte, de la misère intellectuelle, morale ou physique, alors, il serait possible d’espérer une humanité assagie et équilibrée. Ni le savetier qui crève de faim, ni le financier qui ne dors plus de peur de perdre sa fortune, n’est épanouis et heureux.



Les humains seraient-ils désespèrent destructeurs, fous ou masochistes pour accepter cette situation ou s’y complaire ? Ne peut-on pas se demander si l’intelligence de l’animal le plus doué de la Terre, n’aurait pas un caractère un peu monstrueux ? Et si cette prise de conscience nous permettait de guérir le mal, nous permettait de nous soigner ? Nous savons aujourd’hui qu’individuellement ou collectivement, nous en avons les moyens. Alors pourquoi ? Pourquoi le monstre qui se sait monstrueux, ne ferait-il pas un petit effort pour séduire la Belle Vie ?