Nous disons STOP, trois fois STOP !

Au 1er Mars 2022, B. Lemaire annonce qu’ils vont faire une guerre économique à la Russie afin de provoquer leur effondrement financier et au 6 Mars, commence un train de sanctions sans précédent, contre les oligarques et contre les banquiers, hors 1euro valait 117 roubles et début septembre, il en valait moins de 60.



La guerre déclarée par B. Lemaire dénote que ce ministre de l’économie est un grave danger pour l’économie française, car pour celle de l’Europe, ce n’est pas notre problème comme nous l’avions dit lors du référendum de 2005 « traité de Lisbonne », vote trahi par N. Sarkosy en 2008. L’Europe, nous n’en voulons pas, U. Van Der Leyen nous insupporte, nous ne l’avons même pas élue !



Ne pas oublier que nous vendions l’électricité à l’Allemagne, que nous avions cette énergie issue du nucléaire la moins chère d u monde avec EDF.

-Qui a démantelé EDF ?

-Qui est responsable ?

-Qui s’est servi royalement sur la bête ?



Alors que c’était un service public afin de garantir l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national dans le respect de l’intérêt général et dans le principe d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. Concernant le pétrole et le gaz d’Algérie découverts par la France, pour quelles raisons n’a t elle pas su garder ce marché ?



Quant à la fin de l’insouciance et de l’abondance, à part faire partie des élites politiques, de gauche, de droite et du centre, qui se sont largement servis entre les passations de marchés, les ententes derrière la cuisine et autres billevesées, s’arrogeant des passe-droits et autres privilèges, dont certains interdits par la loi, comme utilisation de véhicules de fonction.



Sans oublier la fameuse lettre manuscrite de L. Fabius donnant des privilèges au président de la république française, F. Mitterand, et ratifié par un décret leur donnant par la suite un train de vie digne d’une cour royale, y compris pour sa fille illégitime, M. Pingeot.

Le peuple, lui, vit dans la réalité en se demandant où vont nos contributions ? ( impôts, taxes, journée de solidarité…)



A force de goberger le monde entier, en espérant se faire bien voir ou en percevant quelques rétributions, les gouvernements successifs, ont fait plus qu’appauvrir le peuple culturellement, énergétiquement, financièrement, moralement et intellectuellement.



Pour ces quelques raisons, nous ne détaillerons pas tout ce que nous supportons, nous exigeons des comptes et pas des contes à dormir debout, car comme on le constate à chaque fois que le Président, un ministre, un député ou autres élus de la république s’exprime, ce n’est que mensonge ! Ou pour insulter notre intelligence en nous prenant pour des idiots. Nous disons STOP, trois fois STOP ! Vous mentez quotidiennement et sans vergogne, nous commençons à en avoir marre.



Nous n’avons jamais donné notre accord aux confinements et autres mesures délirantes dans la gestion du COV2, pas plus que pour les sanctions économiques qui ne sont là que pour nous précipiter dans la tourmente.



STOP Vous n’avez jamais été élu pour « faire ce que vous voulez » comme vous l’a dit M. Tourraine, mais pour représenter le peuple français.



STOP N’oublier pas que le peuple est souverain ! Conclusion, ce n’est pas en char à voile mais bien en char à bœufs avec des piques que nous allons nous déplacer !