«Le dépassement politique n’est pas l’effacement de nos différences mais l’union de notre pays et la défense de nos valeurs ». Voilà une formule que beaucoup de nos politiques candidats à la plus haute fonction aiment à rappeler ! Quelle est donc cette mode ou nouveau concept politique qui aspire au rassemblement et à « l’explosion » de certains partis traditionnels sans perdre pour autant son âme ? Certains vont plus loin et parlent d’un dépassement de la science politique identitaire ? Il est important de vous éclairer et avec humilité, sur cette science politique identitaire et de se rappeler ce qu’est « la vraie politique » . La vraie politique suppose une éthique de la discussion dans laquelle les participants s’entendent sur une définition du bien commun, abstraction faite de leurs caractéristiques ethniques, sexuelles, ou religieuses. Sans consensus sur cette définition, nous n’avancerons pas et l’avenir s’obscurcira !



Nous sommes envahis par des politiques qui ne maitrisent pas suffisamment le contexte en profondeur ou des pans de l’histoire, ou pseudo politiques qui emploient à tord et à travers le mot identité ! La politique des identités de certains place toujours au premier plan nos appartenances, en sélectionnant certaines, à savoir le classement entre blancs ou noirs, homosexuels ou hétérosexuels, catholiques ou musulmans etc...ignorant volontairement les situations intermédiaires…



Nous nous enfonçons régulièrement dans cette dérive qui pollue inexorablement notre société démocratique. Le dépassement est effectivement ce mot clé qu’il faut s’approprier au même titre que recul, hauteur et détachement. Maitrise, tolérance , bienveillance et respect doivent également nous animer, mots puissants qui doivent conditionner nos conduites et nos pensés. Ces mots ont un sens et lorsqu’ils perdent leur sens nous commençons par perdre notre liberté. Nous devons rapidement revoir nos systèmes de valeur sous peine de ne plus savoir où l’on va et avec qui nous volons continuer ! Je vous invite donc à vous dépasser et d’ouvrir davantage la focale, d’adopter cette liberté positive ancrée dans nos identités respectives. Cette recherche de liberté qui ne provient pas de normes universelles, mais qui s’élève à partir de valeurs partagées s’actualisant dans des pratiques collectives honnêtes, humanistes et respectueuses des différences.