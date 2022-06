A la Une . "Nous devons leur montrer nos pectoraux" : Les dirigeants du G7 se paient la tête de Vladimir Poutine

Lors du sommet du G7, les dirigeants mondiaux se sont moqués de l'image volontairement renvoyée par Vladimir Poutine. Par N.P - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 07:34

Réunis en Bavière pour le sommet du G7, les grands dirigeants mondiaux ont ironisé ce dimanche sur l'image voulue virile renvoyée par le président russe Vladimir Poutine. Autour de la table se trouvaient Boris Johnson, le Premier ministre britannique ; Olaf Scholz, le chancelier allemand ; Joe Biden, président des États-Unis ; Fumio Kishida, le Premier ministre du Japon ; Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne ; Charles Michel, le président du Conseil européen ; Mario Draghi, le Premier ministre italien ; Justin Trudeau, le Premier ministre canadien et Emmanuel Macron, le président français.



Alors que Boris Johnson questionne le fait de garder ou d'enlever les vestes, Justin Trudeau suggère d'attendre la photo officielle pour les enlever. Boris Johnson relance : "Nous devons montrer que nous sommes plus forts que Poutine." De quoi inspirer le Premier ministre canadien qui lance, faisant référence à une séquence culte de Vladimir Poutine. "Nous allons avoir droit à la démonstration d'équitation torse-nu".



"L'équitation, c'est ce qu'il y a de mieux", répond Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tandis que Boris Johnson insiste : "Nous devons leur montrer nos pectoraux".



La photo officielle se fera finalement avec les vestes, mais sans cravate pour les hommes.

Les conversations du G7 pendant la séance photo portent également sur Poutine.



Johnson : En vestes ? Pas de vestes ? Besoin de vous déshabiller ?

Trudeau : Attendons qu'ils prennent une photo.

Johnson : Nous devons tous montrer que nous sommes plus cool que Poutine. pic.twitter.com/wRm3hMZTvl

