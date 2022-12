"Nous devons dépasser les clivages au sein de notre équipe"

Le communiqué :



Ce week end, s’est tenu le congrès d’Europe Ecologie Les Verts pour élire notre nouvelle secrétaire nationale. En effet, Marine TONDELIER, 36 ans , a été élue par l’ensemble des écologistes suite à une synthèse de plusieurs motions avec différentes sensibilités. Un nouveau bureau exécutif de 15 membres est élu regroupant toutes les motions. EELV se veut désormais « un parti indivisible » et uni désirant rassembler tous ceux et celles qui veulent développer une écologie efficace et durable en France métropolitaine et dans les territoires des outre-mers. Cette union est incontournable pour « rassembler un million de sympathisants écologistes d’ici la fin de ce mandat » comme se fixe pour objectif notre nouvelle secrétaire nationale.



A priori, cette union sera aussi le modèle d’EELVR à La Réunion. C’est incontournable si nous voulons développer l’écologie dans notre île et attirer toutes les forces vives autour de nous. Nous devons aussi dépasser les clivages et susceptibilités au sein de notre équipe. EELVR veut mener une politique qui défend notre vie environnementale, économique, sanitaire et sociale. Nous allons continuer à travailler sur nos chantiers en cours (la question de la mobilité, la protection du littoral, l’autonomie alimentaire, les réformes statutaires, la place de La Réunion dans l’Europe etc …) avec les associations et partenaires de l’île.



Par conséquent, nous souhaitons vivement garder une ligne politique claire et cohérente avec l’ensemble de nos élus de St Denis et de St Paul pour porter une expression publique claire qui redynamise nos actes et actions envers l’écologie.



Enfin, nous comptons sur Marine TONDELIER pour « une nouvelle refondation » du parti des écologistes nous permettant de collaborer tous ensemble pour promouvoir une intelligence collective afin de mener des projets écologiques adaptés à notre île.



Aussi depuis le congrès décentralisé du 26 novembre 2022, les responsables d’EELVR veulent travailler dans cet esprit.



Voici la composition du nouveau bureau régional d’EELVR :



Secrétaire Régionale et Conseillère fédérale d’EELVR : Mme ODAYEN Danon Lutchmee

Trésorier : M. CLEMENTE Michel, élu à St Paul

Porte Parole : M. PADE Bernard

Conseiller fédéral : M. BESNARD Pierre

Conseiller fédéral suppléant : M. GRONDIN Bertrand



