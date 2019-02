A la Une . "Nous demandons au SDIS974 la liste des 48 recrutés depuis de nombreux mois, en vain !"





Cette circulaire du 1er mars 2017 modifie l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, qui précisait que les demandes formulées au titre du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) ne représentaient pas une priorité légale. Une circulaire de mutation publiée en 2018 avait même alerté le ministère de l’Intérieur que les CIMM seraient bel et bien pris en compte pour 2019 :

"Conformément aux dispositions introduites par l’article 85 de la loi N 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle en outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le traitement des demandes de mutation vers l’outre-mer intégrera, après réunion des conditions nécessaires et concertation, le critère du Centre d’Intérêt Matériels et moraux (CIMM), à compter de l’année 2019"

L'an dernier, le SDIS 974 avait publié sur son site internet une vacance sur 48 emplois de sergents de sapeurs-pompiers professionnels. Sur les 48 postes disponibles, 43 agents avaient été nommés, explique le collectif. "Les autres postes devaient revenir aux mutations 'retour péï' de métropole", assure Nicolas Dufour, un des responsables du collectif de sapeurs-pompiers professionnels. "Le collectif aide des agents motivés qui ont fait l'effort d'aller chercher un poste en métropole, loin de leurs familles et enfants, qui veulent revenir, ce qui est légitime après plusieurs années. Nous avons des cas de pompiers 'zoreils' qui n'ont pas eu la chance d'être nés à La Réunion mais qui ont grandi sur l'île, avec femme et enfants nés à La Réunion qui ne peuvent être recrutés professionnels car sur l'acte de naissance ils ne sont pas Réunionnais ! Des syndicats de sapeurs-pompiers bloquent ces agents depuis de nombreuses années, on ne comprend pourquoi", dénonce le collectif Permut'.





Des pompiers dans l'attente d'une mutation depuis plus de 10 ans





Malgré la mise en place de la nouvelle circulaire, le collectif regrette que le SDIS974 "ne suit pas cette voie et tarde à prendre en charge la nouvelle disposition légale, notamment dans le cadre des recrutements de caporaux et sergents de sapeurs pompiers professionnels".



Des dizaines de sapeurs-pompiers qui attendent des réponses de la part du SDIS 974 sur leur mutation à La Réunion "depuis 10-15 ans pour certains", indique Nicolas Dufour. "Cette difficulté familiale et sociale devient une urgence pour ces agents. On a même des pompiers qui font la navette métropole/Réunion tous les trois mois pour voir leurs femmes et leurs enfants. (...) Nous demandons au SDIS974 la liste des 48 recrutés depuis de nombreux mois, en vain ! La situation est critique et désastreuse", poursuit-il.



Son collectif a interrogé l'an dernier le groupement de ressources humaines du SDIS de La Réunion pour connaître les suites des candidats convoqués en commission concernant la campagne de recrutement de 2015. Des candidats restés "sans nouvelles" concernant leur demande de mutation dans l'île.



Une situation qui se renouvelle en mai 2018 avec la vacance des 48 postes en CIS* ou en CTA**/CODIS précédemment cités, malgré des dossiers solides de rapprochement familial. "On ne peut parler de discrimination anti-zoreils sur des recrutements mais le fond de la pensée y est, on est loin de la grande famille des sapeurs pompiers, les origines ont pris le dessus, et le SDIS accepte cela en toute illégalité", ajoute le collectif, qui compte bien défendre "jusqu'au bout" les pompiers s'estimant discriminés.



Contacté, le SDIS n'a pas fait suite à notre demande d'entretien pour le moment.



* centre d'incendie et de secours

