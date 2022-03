A la Une . "Nous constatons actuellement un rebond de Covid-19 en France"

Une légère reprise de l’épidémie de Covid-19 est constatée en France depuis plusieurs jours. Lors d’un déplacement en Isère, le ministre de la Santé a parlé d’un "rebond". Ce rebond est constaté en France et dans les pays voisins. Par LG - Publié le Samedi 12 Mars 2022 à 07:31





Le nombre de nouveaux cas positifs s’élevait jeudi soir en France à 74.818, selon Santé publique France, contre 60.225 il y a une semaine, ce qui correspond à une augmentation de 20%.



Selon les épidémiologistes, les contaminations repartent chez les jeunes et l’impact sur les critères hospitaliers se fera sentir dans quelques semaines. Ce rebond pourrait être attribué à la fin des vacances scolaires dans plusieurs régions françaises.



Pour le moment, "la charge hospitalière continue de baisser", a néanmoins noté Olivier Véran mais "le rythme de cette diminution a commencé à ralentir, donc nous sommes extrêmement vigilants."



Début janvier, le ministre s'était risqué, pour la première fois, à évoquer une perspective favorable de sortie de crise sanitaire "Nous constatons actuellement un rebond, en France, dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire que le Covid ne baisse plus, il augmente même", a informé Olivier Véran ce vendredi lors d’un déplacement dans le département de l’Isère.Le nombre de nouveaux cas positifs s’élevait jeudi soir en France à 74.818, selon Santé publique France, contre 60.225 il y a une semaine, ce qui correspond à une augmentation de 20%.Selon les épidémiologistes, les contaminations repartent chez les jeunes et l’impact sur les critères hospitaliers se fera sentir dans quelques semaines. Ce rebond pourrait être attribué à la fin des vacances scolaires dans plusieurs régions françaises.Pour le moment, "la charge hospitalière continue de baisser", a néanmoins noté Olivier Véran mais "le rythme de cette diminution a commencé à ralentir, donc nous sommes extrêmement vigilants."Début janvier, le ministre s'était risqué, pour la première fois, à évoquer une perspective favorable de sortie de crise sanitaire en affirmant que la vague Omicron pourrait être "la dernière" du Covid-19