Municipales 2020 "Nous avons un programme sur St-André" insiste Joé Bédier

À trois semaines du second tour des élections municipale, Joé Bédier, candidat à la mairie de Saint-André, rappelle qu'il propose un programme pour "répondre aux besoins immédiats et quotidiens de la population de Saint-André" : Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 16:02 | Lu 163 fois

"Je suis en politique depuis 1998, et c'est la première fois qu'un second tour se déroule 3 mois après le premier tour. Malgré cela, c'est de bon augure. En analysant les résultats, ce sont plus de 12 400 électeurs qui se sont exprimés contre la candidature du maire en place et de son fils.



Je veux aller très rapidement sur certains axes, notamment dans le domaine économique puisque St-André a le plus fort taux de chômage de la Réunion. Je veux reprendre tous les quartiers en main, remettre de l'activité, les nettoyer. Mais surtout, travailler sur un projet pour reprendre la jeunesse en main.



La jeunesse est un atout, une chance. Elle est désoeuvrée et abandonnée à Saint-André."





