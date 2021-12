A la Une . Nous avons retrouvé le 1er Réunionnais infecté avec le variant Omicron

​Ce n’était qu’une question d’heures, prévoyait ce week-end le ministre de la Santé Olivier Véran. Et cette confirmation est venue de La Réunion : le premier Français détecté positif au variant Omicron revenait d’un voyage professionnel du Mozambique. Par P.Dupuy - L.Grondin - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 12:21





La Région nous confirme que son élu délégué à la coopération régionale a été testé négatif à chacun de ses dépistages. On en sait un peu plus sur le profil du premier Réunionnais et Français porteur du fameux variant Omicron . L’homme de 53 ans, cadre au Grand Port Maritime, s'était rendu au Mozambique pour une mission professionnelle. Avec d’autres collègues et deux personnes du Conseil régional, dont le vice-président Wilfrid Bertile, ils sont allés en mission au Mozambique au cours de la semaine du 15 novembre.La délégation réunionnaise revient sur notre île une semaine après le début de la mission. Parmi la délégation, et de retour à son domicile, un seul ressent des symptômes qui peuvent faire penser au Covid-19 . Par mesure de prudence, le quinquagénaire décide de ne pas se rendre à son poste lundi matin de la semaine dernière. Ses collègues du Grand Port Maritime qui étaient du voyage mais qui ne présentaient pas de symptômes ont quant à eux continué à travailler normalement durant toute la semaine dernière. C’est hier lundi que les collègues cas contact de ce chef de service sont restés chez eux, mis à l’isolement à leur tour.En sortie de week-end, les choses se précisent localement au sein du laboratoire Pimit, spécialisé dans le séquençage du virus. Sur les six échantillons suspects de ces personnes revenant d’Afrique australe, l’un d’eux "matche" : il est bien porteur du B.1.1.529. Il n’aura pas fallu plus d’une semaine pour que, à la faveur du trafic aérien, le variant Omicron soit détecté à La Réunion . Il avait été signalé pour la première fois à l’OMS en Afrique du Sud le 24 novembre.Le vice-président de la Région Wilfrid Bertile s’est de son côté astreint fort logiquement à une batterie de dépistages, non seulement avant d’embarquer pour l’Ile Maurice, mais aussi une fois à La Réunion et avant la réunion de la Commission de l’océan Indien qui a réuni de nombreux représentants et diplomates des pays de la zone OI vendredi dernier au Moca.La Région nous confirme que son élu délégué à la coopération régionale a été testé négatif à chacun de ses dépistages.