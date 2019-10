Nous avons retrouvé Christophe Castaner...

C'était la grande question depuis l'arrivée de l'avion présidentiel mercredi...



Au moment où la porte de l'avion s'est ouverte, les deux premières personnalités à descendre la passerelle ont été Annick Girardin et Christophe Castaner.



Or, si on a vu tous les autres ministres régulièrement au cours des manifestations officielles, Christophe Castaner avait lui, complètement disparu des écrans radar.



Au point que les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler... On le soupçonnait d'être venu orchestrer des descentes de policiers et de gendarmes qui allaient viser prochainement des élus...



En fait, nous avons retrouvé sa trace.



Il nous a suffi d'aller sur Twitter pour tomber sur une publication mise en ligne il y a quelques minutes à l'issue d'une visite à des élus de Vitry-le-François. Il avait donc manifestement repris un avion d'une ligne régulière le soir même pour regagner Paris.



Les élus peuvent encore dormir sur leurs deux oreilles. Pour quelques temps...