Nous aussi, avons notre ZAD péï

Bien sûr, je fais référence à la ZAD Notre-Dame-des-Landes de triste mémoire.

Comme toujours, à La Réunion, on fait du mimétisme . On copie ce qui se fait ailleurs.



C'est ainsi que nous avons la ZAD des Azalées, au Tampon.

Un remake de ND des Landes.



Première question : de qui dépend le rond point des Azalées ?

Ce rond point a été réalisé grâce à nos impôts !

Est-ce de la compétence de la municipalité, du Département, de la Région ?

Je n'ai pas la réponse, mais il faudrait que quelqu'un se bouge.



Deuxième question : qui occupe cet espace public ?

Tout comme dans la ZAD de ND des Landes, de gratteurs de.....,vivant aux crochets de la société, donc, de nos impôts.

Ces gens là travaillent -ils ? j'ai un gros doute. Sinon, ils seraient chez eux, ou au travail.

Ils vivent pour la plupart d'allocs, où d'aides diverses, bref, de nos ponctions fiscales.



Ces gens-là ne respectent pas les conditions sanitaires ordinaires (toilettes, déchets.....)

Ces gens-là se contrefichent de la crise COVID (voir descente de gendarmerie pour attroupement illégal)



Où sont les écolos ? Il y a bien là pollution sanitaire, visuelle !



Quelle administration ou collectivité va enfin réagir ?