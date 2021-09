"Nous, Professionnels de santé libéraux Réunion-Mayotte, sommes vaccinés contre la Covid-19"

En tant que soignant, nous avons eu la chance de pouvoir nous faire vacciner rapidement.



La vaccination est LA REPONSE pour enrayer l’épidémie. Les publications scientifiques ont permis de démontrer l’efficacité des vaccins et l’analyse de la pharmacovigilance de rassurer sur leur sécurité. Ce qui a permis d’éclairer notre choix.



Jusqu’à maintenant, la vaccination nous a permis :

• De protéger et soigner plus sereinement nos patients

• D’exercer notre métier au contact des patients avec une meilleure protection

• De nous protéger et de protéger nos familles

• D’être toujours présents dans nos cabinets pour prendre soin de la population



Au plus proche de la population, nous regrettons de voir arriver dans nos cabinets des patients souffrant de séquelles d’infections à la Covid-19 de type respiratoires ou neurologiques comme on les observe dans les « Covid-19 longs ».



À l’avenir, la vaccination du plus grand nombre permettra aussi :

• L’égalité d’accès aux soins médicaux pour tous les patients, en évitant la déprogrammation des soins, liée à la saturation des services par des patients Covid

• Le retour à l’école pour tous les enfants, qu’ils puissent jouir comme nous l’avons fait, de leur vie d’enfant

• Que chacun puisse reprendre ses activités en toute liberté car c’est essentiel pour le bien-être physique et moral de tous



C’est notre responsabilité, en tant que soignants, mais aussi en tant qu’adultes de tout faire pour que l’on gagne ce combat contre l’épidémie le plus rapidement possible.



N’hésitez pas à vous rapprocher de vos professionnels de santé pour accéder à la vaccination sans plus attendre en toute confiance.



Nous prenons soin de vous, nous sommes vaccinés !



Médecins Dr KOWALCZYK



Pharmaciens Dr BOUBKER EL BEGHDADI



Infirmiers CHRISTINE ALBISETTI ANNE-LAURE



Sage-femme ETHEVE LUCIE



Orthoptistes KAROUTCHI ERIC



Podologues LAIFI NAIMA



Orthophonistes LAVOGIEZ AMANDINE