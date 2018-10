Nourrir son chien coûte 70% plus cher qu'en métropole

Bienvenue sur la Gamelle solidaire d'Octobre 2018

pour l'ARCHE DE NOE (Réunion)



Une gamelle 70 % plus chère à la Réunion qu'en métropole. c'est le résultat d'un petit exercice auquel nous nous sommes livrés en remplissant notre caddie du jour à Réunion puis, après avoir sauté la mer, le même caddie en métropole.



CONCLUSION de cette escapade : Si les marques distributeurs restent dans les limites du raisonnable compte tenu des frais d'approche et de l'augmentation récente de l'octroi de mer sur les aliments pour animaux, le prix Réunion des aliments de marques connues fait l'objet d'une culbute pouvant aller du simple au double (ex. sac de croquettes Friskies 2 kg qui passe allègrement de 2,87 € à 7 € prix moyen constaté ; ou le lot de 4 boites FELIX émincés en gelée qui passe de 2,99 € à 6,90 €, ou encore le lot de 4 boites whiskas en gelée qui passe de 3,88 € à 8,50 € - données disponibles sur demande par mail).