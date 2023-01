A la Une . Nouméa : Une femme grièvement blessée par un requin bouledogue

L'attaque s’est produite ce dimanche vers 10h (heure locale) alors que la baigneuse se trouvait à une centaine de mètres du rivage de la plage de Château Royal, à Nouméa. Mordue à la main et à la cuisse, la victime de 49 ans a été prise en charge par les secours et transférée à l’hôpital. Par La rédaction - Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 à 13:54

Ce sont les cris de la victime qui ont alerté d’autres baigneurs. Il est aux alentours de 10h30 ce dimanche, lorsqu’une baigneuse de 49 ans est attaquée par un requin bouledogue de 3 à 4 mètres. L’animal la happe, blessant la victime à la main et à la cuisse. C’est finalement un homme en paddle qui ramène à terre la victime, permettant sa prise en charge par les secours. Elle sera transportée en urgence vers l’hôpital de Nouméa.



Le squale sera suivi dans la baie durant quelques milles, avant de disparaître. Les conditions météorologiques semblaient idéales pour se baigner, et la victime était une habituée des lieux.



Il s’agit de la première attaque grave depuis avril 2021 en Nouvelle-Calédonie. Le corps d’un pratiquant de paddle avait été retrouvé inanimé. Le parquet avait alors déclaré que l’homme était décédé suite à une attaque de requin tigre, alors qu’il tentait de remonter sur sa planche.