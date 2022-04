Communiqué "Nou lé la, lumière sur nos voix" veut lancer un débat public sur la démocratie représentative

Communiqué du collectif "Nou lé la, lumière sur nos voix" : Par N.P - Publié le Vendredi 8 Avril 2022 à 17:14

Un collectif de citoyens nommé "Nou lé la, lumière sur nos voix" appelle à un rassemblement ce dimanche, en marge des élections. Ils appellent les abstentionnistes, ceux qui votent blanc, mais aussi ceux qui votent "mais qui ne se sentent plus représentés par cette forme de démocratie" à un temps de débat, à partir de 10h dimanche, au théâtre de verdure, sur le front de mer de St Pierre, en face le casino.

On pourra les reconnaitre à leurs habits noir et/ou blanc. Ces personnes estiment que l'on attribue trop l'abstention à une indifférence à l'élection, et le vote blanc à l'incapacité de se reconnaitre dans les candidatures proposées. Loin de vouloir rester chez elles ce jour là, elles ont décidé de se regrouper, pour "se montrer", et lancer un débat public sur la démocratie représentative. Elles ne croient plus dans les "politiciens désintéressés du peuple" et veulent profiter de l'évènement pour faire entendre leur voix.

Toutes les personnes sont invitées à venir débattre sur place, que vous ayez l'intention de voter ou non.

"Nou lé la, lumière sur nos voix" propose un espace d'expression citoyenne, dans une agora ouverte à toutes les sensibilités, où la question de la démocratie sera centrale. Il sera proposé à chacun de présenter ses préoccupations politiques.

Alors pour le premier tour des élections, ces citoyens invitent à se rassembler, pour marquer le point de départ d'un mouvement local, et ainsi montrer leur volonté que ce système change, et qu'il se tourne vers une meilleure qualité de nos vies, en remettant l'Humain et la nature au cœur de nos préoccupations.