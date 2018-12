Notre île va-t-elle prendre un nouveau départ ?

L'être humain a besoin de beaucoup de choses pour se sentir vivant, la chose essentielle est la vie ! Lorsque notre vie est en danger soit nous fuyons soit nous nous battons : le peuple réunionnais s'est levé et a mené un combat car comme l'a écrit Jean Jacques ROUSSEAU "il n'y a point de bonheur sans courage ni de vertu sans combat".



Et tel que l'a écrit le Mahatma GANDHI : La démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu'au plus fort !!!



Après plusieurs années de cris, de feux rouges clignotant, enfin on a l'impression que la souffrance du peuple est enfin entendue et qu'une plate forme de travail pour l'intérêt général va se mettre en place afin de remédier à la précarité de la population. Ce mouvement apporte des perspectives importantes , des actions à court et long terme, une volonté de rétablir la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus et fonder une ambition commune pour la REUNION.



En effet, l'ETAT et la RÉGION semblent se coordonner afin de prendre en compte les besoins de la population.



Le travail solitaire du Président de RÉGION a abouti hier à des annonces qui pourraient redonner le sourire au peuple .



Mais avant de nous réjouir, des zones d'ombre restent à éclaircir, afin de nous donner une visibilité sur les conditions et la mise en application desdites mesures, savoir :



1/ - Un homme, un mandat, une fonction : une excellente mesure ! Aujourd'hui le cumul des mandats et des fonctions ne montrent pas l'efficacité dans le travail à fournir vu la présence du peuple ces derniers jours dans la rue , ce que l'on peut comprendre. Un employé lambda qui occupe un seul poste a du mal bien souvent à finir son travail, il doit mettre les bouchées double. Le travail d'un élu est principalement de mettre en place les projets destinés au développement économique et préserver les intérêts de la population qu'il représente : le bien être de la population étant son seul objectif ! Celà permettra à chaque élu de se consacrer entièrement à sa fonction et d'approfondir toutes les possibilités d'épanouissement de ladite population. Mais à compter de quelle date entre en application cette mesure qui permettrait à la population de voir une réelle volonté du monde politique de démontrer que son engagement est uniquement relatif à l'intérêt général ?



Le mouvement gilets jaunes est notamment la résultante d'une série de scandale ayant écornés l'image des élus locaux. Le mot transparence ne cesse de tourner en boucle , la transparence nécessite beaucoup d'effort et une grande rigueur.



La loi a prévu une haute autorité contrôlant le patrimoine des élus, pourquoi ne pas étendre ce contrôle afin que chaque postulant avant chaque élection devrait obtenir une sorte de certificat d'aptitude de cette haute autorité et montrer aux citoyens qu'un contrôle a été fait. Un contrôle des dépenses de l'élu devrait être effectué au moins une fois dans son mandat. Ce serait un contrôle aléatoire, mais cela montrerait au peuple un véritable effort pour cette transparence.



2/ - La création d'un conseil consultatif citoyen montre qu'enfin la voix du peuple doit être entendue , le peuple doit être concerté, informé et associé aux projets, aux décisions qui doivent être prises . Là encore, je pense que chaque secteur d'activités devrait être représenté, des représentants de la société civile de tous horizons.



3/- la continuité territoriale des biens et des marchandises : une égalité, un rattrapage social et économique pour lesquels on se bat depuis plusieurs années . Aujourd'hui, il semblerait que l'ETAT et la RÉGION aient pris en considération cette principale revendication : le pouvoir d'achat !!!! Là aussi une visibilité sur la feuille de route devra être effectuée entre l'arrivée du délégué à la concurrence outre mer et les négociations entre l'ETAT, la RÉGION, et l'EUROPE pour la prise en charge du coût du fret.



4/- Concernant les contrats aidés gérés par pôle emploi, des éclaircissements s'imposent . A ce jour, les listes sont établies par des présidents d'Association en collaboration avec les acteurs politiques , et bien souvent il s'agit de la constitution d'un électorat pour les élections à venir. La conséquence, c'est que dans une famille vous pouvez avoir plusieurs bénéficiaires d'un contrat et dans une autre famille personne n'en bénéficie. Pour une véritable transparence, et surtout la volonté de redonner confiance à cette partie de la population qui ne sait plus vers qui se tourner, trouvant en face d'elle des portes fermées, ce serait bien que les collectivités adressent à pôle emploi le nombre d'emplois aidés dont ils ont besoin dans les divers secteurs, et que ce soit Pole emploi qui fasse les propositions en fonction de sa liste d'inscrits par ordre d'arrivée. Chacun peut trouver sa place à condition que nous réinstaurons la notion de partage ! Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger le moindre de ses compatriotes !!!



SOUHAITONS QUE NOTRE DÉMOCRATIE DANS L’AVENIR ASSURE AU PLUS FAIBLE LES MEMES OPPORTUNITÉS QU’AU PLUS FORT !!!!