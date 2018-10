Communiqué Notre île 2ème département le plus touché par l’AVC: La clinique les Tamarins n’oublie pas les familles Chaque année, la journée mondiale de l’AVC est l’occasion de faire le point sur la situation concernant les accidents vasculaires cérébraux. Les chiffres sont alarmants : En France 140 000 patients sont victimes d’un AVC par an, 1/3 d’entre eux conservent des handicaps. Notre île, elle, est le deuxième département le plus touché de France, avec plus de 1 800 cas annuel et une augmentation de 6% tous les ans.

A l’occasion de cette journée mondiale, la Clinique Les Tamarins a organisé une après-midi musicale. « C’était important pour nous d’organiser ce moment pour nos patients. Actuellement nous traitons environ 400 patients par an pour des suites d’AVC. Cette année, cette animation a un sens encore plus particulier puisqu’elle a été proposée par Maël dont l’épouse a été victime d’un AVC et est hospitalisée chez nous », explique Aude d’Abbadie Savalli, directrice générale du groupe les Flamboyants.



« Le rôle des familles, de l’entourage des aidants est essentiel. Les patients ont besoin de leur soutien et de leur patience pour récupérer au mieux leurs facultés. La musique et la chanson sont des moyens créatifs d’exprimer de l’expérience et de l’émotion. L’initiative de Maël Pausé porte un message d’espoir pour les personnes qui vivent ce drame et permet également de sensibiliser encore d’avantage sur l’AVC.»



Maël Pausé a été touché de plein fouet par la maladie. Le chanteur Réunionnais, auteur de plusieurs opus dont « Mon pe¨Kapoté », a écrit le titre « un douler » pour mettre en musique, le cauchemar qu’il vit depuis plusieurs mois. Un véritable exutoire pour ce père de famille.



« Mon épouse Alexandra a subi un AVC le 11 juin dernier. Elle est toujours en rééducation à la Clinique. C’est une femme active, qui déteste rester sans rien faire, mais elle s’accroche. Pour moi, pour nos enfants. Et puis elle bénéficie de l’aide et des encouragements du personnel des Tamarins. »



Depuis plusieurs mois maintenant la vie du couple est chamboulée. « J’ai dû fermer mon restaurant, j’étais très mal, je culpabilisais de n’avoir rien pu faire. J’ai été suivi par le psychologue de la Clinique et j’invite toutes les familles qui ont vécu cela, à en faire de même».



Pour tenir le coup, il se remet à faire la musique et sort le titre qu’il a joué cette après-midi devant les patients de la Clinique. « Je voudrais vraiment faire passer un message aux Réunionnais et leur dire de faire attention aux signes avant-coureurs. Allez chez le médecin tout de suite, n’attendez pas. »



L'accident Vasculaire Cérébrale est l'une des principales causes de mortalité et de handicaps dans notre pays et dans le monde. C'est pourquoi depuis plusieurs années, le corps médical multiplie les messages de prévention. « Il faut éviter de manger trop gras et trop salé. L'hypertension est également un facteur à risque. Il faut demander régulièrement à son médecin traitant de prescrire des analyses afin de vérifier le taux de cholestérol. Arrêtez de fumer, cela multiplie par deux, le risque d'AVC. Et puis il faut pratiquer une activité physique régulière », explique Bruno Barosso, neurologue et médecin coordinateur à la Clinique Les Tamarins





