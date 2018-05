Courrier des lecteurs Notre gouvernement nous prend pour des imbéciles

Merci Sophie de MENTHON, votre entrée en matière a le mérite d’être des plus claires. Je cite « Dernière trouvaille de Bercy, grossir sur la feuille de paye les éléments qui seront favorables aux initiatives fiscales du gouvernement afin de diluer l’effet du prélèvement à la source. Encore une façon de prendre les français pour des imbéciles, moi je dirais pour des cons »



Il a tout compris notre jeune président ? Pour éviter que nous comprenions une délégation ministérielle va nous rencontrer dans les régions de France .Certain comprendrons malgré tous les contraintes administratives misent en place.



Alors évitons le discours politique, du concret …et malheureusement dans la caricature ! Un cas précis on tente actuellement avec des méthodes de CM 2 de vous expliquer que souligner vous-même avec un crayon de couleur vous permet de vous souvenir ce qui est important sur votre bulletin de salaire. Vous pouvez vérifier sur notre journal officiel il faut éviter que le contribuable s’égare ? Il faut que l’on comprenne bien « le net à payer avant impôt devra être écrit en gras et deux fois plus gros et oui brave peuple on nous prend pour des gamins. Mais au fait ne croyez-vous qu’une explication sur la CSG serait plus judicieuse, alors osons poser la question ,les questions?



Je reste un fervent défenseur du droit syndicale, mais n’auriez-vous pas dut intervenir sur le changement de la feuille de paie ? Revoir la copie mais ne pas seulement en changer le nombre de ligne ?



Ils sont trois ministres qui ont signés et œuvrés avec une équipe pour arriver là ? Mais comment peut-on gouverner ainsi ? Quel est la finalité et que veulent-ils imposer ? A force de communiquer ainsi nous allons vers une infantilisation, moins l’homme comprend plus nous pouvons l’exploiter ?



Nous avons un gouvernement dans le mépris.



Nous parlions de changer ce fameux processus du mille-feuille qui dénature notre économie .Que fait ce gouvernement ultra, rien que ni. Imaginez-vous ce beau ministère de la finance avec une véritable armée souterraine de plus de 180 000 fonctionnaires pour nous surveiller. Mais Surveiller qui ? Tiens Filoche avait proposé 2000 fonctionnaires pour rapporter 80 milliards de fraude fiscal, dans les 180 000 nous pouvions les trouver. Mais que voulez-vous faire attaquer la base de nos ministres est politiquement incorrect pour monsieur MACRON.



L’état n’est pas une entreprise mais elle doit gérer comme un bon père de famille en passant à la majorité du peuple mais non à la minorité .Au risque de choquer nous devons partager mais aussi ne pas faire n’importe quoi, croyez-moi aucune d’entreprise ne géré comme le font nos élus, nos ministres il est vrai nous avons des politiques pas des responsables d’entreprises mais malheureusement dans l’ignorance. Il est vrai que dépenser et perdre l’argent qui ne t’appartient pas c’est très facile et sans risque pour ton patrimoine…. Alors nos gouvernants peuvent-ils devenir des gestionnaires, je voudrais le croire … Marc MARIE citoyen Lu 161 fois





Dans la même rubrique : < > Surrémunération : Et si on essayait la "solution Thien Ah Koon" ? Décédé dans l'indifférence générale