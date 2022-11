Communiqué "Notre consommation va à l’encontre du bon fonctionnement de la planète et nous en payons le prix"

Communiqué du député Philippe Naillet sur l'urgence climatique : Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 10:24

“Comment vivre mieux et consommer mieux au quotidien pour participer à la préservation de la planète et à la transition écologique?”. C’est la thématique d’Ambition Planète, la rencontre internationale autour de la biodiversité qui se tient sur 2 jours à la Nordev. Cette question posée à des universitaires, scientifiques, entrepreneurs, politiques, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion interroge sur notre mode de vie qui n’est plus compatible avec celui de notre planète Terre. Notre consommation va à l’encontre de son bon fonctionnement et nous en payons le prix.



Les exemples ne manquent pas. L’été 2022 a été le plus chaud en Europe. Au Pakistan, de terribles inondations ont tué plus de 1 500 personnes et déplacé 33 millions d’habitants, soit près de la moitié de la population française. En Inde, comme en 2019, la sécheresse menace et oblige à des restrictions. Et à côté de chez nous, les sécheresses frappent le sud de Madagascar et affament des milliers de personnes, sans compter l’impact sur la biodiversité. Le réchauffement climatique, c’est aussi la production agricole qui est touchée : un seul exemple l’effondrement de la production de riz en 2022.



Selon le scientifique Gaël Derive présent sur l’île pour Ambition Planète, La Réunion fait face à une hausse de 0,2 degré par décennie. Cela touchera principalement la zone Ouest où l’eau sera moins abondante avec localement un risque de dégradation pour l’agriculture. La montée des eaux sur certaines plages et recul du trait de côte sont un risque réel pour les habitations les plus exposées. De plus, les mers se réchauffant, nous connaîtrons probablement des phénomènes météorologiques plus intenses. L’urgence est à la réduction des gaz à effet de serre.



Mais nous sommes loin du compte à La Réunion. En effet, les chiffres de l’Observatoire Energie Réunion montrent une consommation énergétique très carbonée à La Réunion (87,5% d'énergies fossiles contre 12,5% d’énergies renouvelables) en 2019. Une de leurs études explique que le recul des énergies renouvelables est lié à la baisse du niveau de pluie, c’est le cas pour la production hydroélectrique, mais aussi pour la production de bagasse qui contribue à alimenter les centrales thermiques, à cause de la sécheresse le tonnage n’étant pas suffisant.



Nous examinerons bientôt le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables à l’Assemblée nationale, je serai attentif à porter des propositions qui permettront à notre île d’importer moins d’énergies fossiles pour être plus autonomes grâce aux énergies propres.



Nous devons aussi changer notre manière de consommer. Consommer moins et manger mieux. Je suis pour une souveraineté alimentaire qui encourage la production locale et une agriculture de proximité destinées en priorité à alimenter notre marché régional. Nous devons aussi réduire notre empreinte carbone et les embouteillages générés par le tout automobile. Sur une ile tropicale au relief accidenté, nous souffrons de très fortes contraintes pour un bon développement pour des transports en commun. Cependant nous n’avons pas d'autre choix que d’encourager toutes les alternatives à l’utilisation de la voiture. Nous avons déjà perdu trop de temps.



Pour La Réunion, comme pour la planète, nous devons être les acteurs déterminés d’une bifurcation écologique planifiée, acceptable par les citoyens et qui remette à sa juste place l’économie, c’est-à-dire au service de l’intérêt général.



Philippe Naillet,

Député de la 1ère circonscription