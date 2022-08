Notre ami Richard Lauret nous a quittés

De ses soixante dix huitième années, Richard Lauret nous a quittés avant hier entouré de sa famille et de ses amis.



Doté d’un altruisme, d’une générosité hors du commun et d’une grande humanité, Richard Lauret a toujours voué sa vie aux autres et était encore particulièrement auprès des jeunes de la ville de St-Leu à travers son club de karaté dont il a créé, et qui lui a rendu un vibrant hommage hier à cet Homme de grand coeur.



Aujourd’hui, nous pensons très fort à ses trois fils John, Bruno, Cédric et à leurs familles. Aussi de rappeler le riche parcours professionnel de leur père.



D’abord à l’Usine sucrière de Stella St-Leu jusqu’à 1978 comme ouvrier tourneur/ajusteur puis il intègre l’hôpital psychiatrique comme agent hospitalier qualifié jusqu’à sa retraite. Avec sa disparition, c’est tout un pan du « tabisman » Stella et de l’hôpital psychiatrique qui s’en va.



Passionné de travail, Richard Lauret laissera le souvenir d’un homme courageux, généreux et toujours tourné et dévoué au service des autres.



De cette figure incontournable qui fût Richard Lauret, nos pensées vont aujourd’hui à sa famille et à ses proches dont nous partageons la douleur. Son engagement et son absence vont nous manquer. Merci Richard.