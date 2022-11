Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Notre Ecole, Faisons-La Ensemble La Conseillère Régionale Virginie GOBALOU-ERAMBRAMPOULLE était aux côtés de la Proviseure Nadia PETIT, de la Rectrice Chantal MANÈS-BONNISSEAU et la Députée Émeline K’BIDY ce mardi 15 novembre au Lycée Professionnel François de Mahy dans le cadre de la plénière du dispositif NEFLE - Notre Ecole, Faisons-La Ensemble.

Cette démarche participative est initiée dans le cadre des travaux du Conseil national de la refondation voulu par le Président de la République et de la démarche nouvelle de concertation qu’il porte, pour permettre à l’ensemble de la société de se réapproprier l’Ecole.



4 ateliers d’échanges ont eu lieu pendant toute cette matinée.



« Je crois beaucoup à la force du collectif. C’est dans le collectif que l’on construit le mieux. » Nadia PETIT, Proviseure du Lycée Professionnel François de Mahy



« Nous lançons officiellement une grande concertation sur l’école. On demande aux établissements volontaires d’organiser avec les partenaires des écoles, une réflexion commune sur la situation pour aboutir à un projet d’établissement. La démarche est originale. Il y a une très grande liberté laissée aux établissements. 168 écoles, collèges et lycées se sont portés volontaires. On invite autour de la table les établissements, les élèves, la communauté éducative, les parlementaires et les partenaires, comme la Région. Il s’agira d’une véritable réflexion, qui va aboutir à une image de l’école. Cette photographie est partagée avec tous. Il s’agira ensuite de voir de quelle façon nous pourrons améliorer tout cela pour accompagner la réussite scolaire. L’établissement pourra solliciter enfin une demande de financement du projet. » Chantal MANÈS-BONNISSEAU, Rectrice de l’Académie de La Réunion





