Notes de lecture de Jules Bénard : Mortalité et business mafieux dans "Résidence Séniors" d'Arnold Jaccoud

Notre sociologue de service, Arnold Jaccoud, que l’on aperçoit souvent aux journaux télévisés, est sans doute fin observateur de notre société réunionnaise. Mais c’est aussi un fieffé malicieux. Pince-sans-rire.



L’idée de ce roman est issue d’une anecdote des plus ébouriffantes…



Alors qu’il passe en voiture au rond-point du Jardin de l’État, quelqu’un lui colle entre les mains un prospectus publicitaire. Ce n’est qu’une fois chez lui que notre homme en restera sur le c… : "Deux pierres tombales pour le prix d’une !" Il y a effectivement de quoi étouffer de rire : que peut faire un défunt avec DEUX pierres tombales ? A moins qu’il ne s’agisse d’un géant de deux mètres vingt et deux cent cinquante trois kilos, occupant deux tombes à lui seul, quelque chose comme Hulk en plus grand, on ne voit pas bien.

Arnold a alors battu le rappel de tous ses souvenirs, notamment les notes engrangées en visitant les lieux où l’on fourgue les Vieux que personne ne veut plus accueillir chez soi. Triste Réunion !



Entre deux barquettes de mines sautées (son péché mignon), notre sociologue n’a guère tardé à mettre sur pied un scénario ficelé comme une alouette-sans-tête.



Sans déflorer le suspense : il s’agit de lieux de vie (ou de mouroirs, si vous préférez… je préfère aussi) où des Anciens attendent leur tour de passer dans le fumeux "tunnel de lumière". Ils n’attendent d’ailleurs pas longtemps. Dans ces enfers de désespérance, tout disparaît vitesse grand V, argent, bijoux… et même des "pensionnaires" dont certains sortent de la circulation sans laisser d’adresse !

On l’a compris, il s’agit ici d’un vrai polar, authentique, un vrai de vrai pour les amateurs du genre. Mais il s’agit aussi d’un essai sociologique : le vieillissement de la population donne à certains l’idée malodorante d’organiser un "business de la mort". Lequel existe déjà, on le sait.



Encore fallait-il l’écrire noir sur blanc et Arnold n’a pas la langue (pardon, la plume) dans sa poche : toute une mafia, y compris des gens bien comme il faut, tire partie du vieillissement généralisé de la population.



Ça se lit vite, trop vite malgré ses 300 pages. C’est un régal.

