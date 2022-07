A la Une .. Notes de lecture - Une formidable leçon de courage: "Une fille debout" par Sabrina Dijoux

Sabrina Dijoux raconte naturellement, avec des mots simples, ce que fut sa vie, une vraie galère. Née avec le SAF (syndrome d’alcoolisation foetale), elle a, très vite, refusé d’en être la victime. Une leçon de courage, d’abnégation, d’humanisme, comme on aime. Par Jules Bénard - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 08:13

Elle doit être à ce jour âgée de presque quarante balais.



Alors qu’elle était en gestation, sa maman, pour des raisons qu’il n’appartient à personne de juger, s’est mise à boire. Le résultat est là ; l’enfant en portera désormais toute sa vie les conséquences.



Sabrina a été très vite, pour des raisons de sécurité, retirée à ses parents. Ballottée de famille d’accueil en structures soi-disant faites pour, auxquelles elle s’est plus ou moins adaptée, Sabrina a très vite trouvé en elle la force de dire « Non ! » Non à la vie improbable que tous lui prédisaient, non à une vie hors norme.



Si on l’a très vite surnommée « la chipèk », ce n’est pas pour rien.



Chiante au-delà du concevable (c’est elle-même qui le raconte), elle a toujours mis une volonté de fer à prouver aux autres que, malgré ses handicaps évidents, elle pouvait mener une vie dite normale et se débrouiller seule sans qu’on l’aide à avancer, y compris dans son fauteuil roulant.



A force de râler, de pester, d’emmerder toute la galerie pour qu’on l’écoute, Sabrina a réussi à faire sa propre place dans notre monde de gens valides.



Elle voulait habiter seule ? Elle l’a fait.



Elle voulait faire sa cuisine ? Elle l’a fait.



Elle voulait aimer ? Elle l’a fait.



Ne chercher aucun effet littéraire dans ce petit livre (moins de 120 pages) ! Elle le dit sans fioritures : elle n’écrit qu’avec les mots d’une enfant n’étant pas allée au-delà du CM2. Il faut d’ailleurs saluer l’aide inappréciable d’Audrey Sangoumian pour l’écriture. Et celle de la fondation Père Favron pour l’édition.



On saisit vite, au hasard des pages, que s’il y a une, UNE association oeuvrant vraiment pour les handicapés et les âmes simples, sans le moindre esprit de lucre, c’est bien celle-là. Je me souviens totalement des reportages que j’ai effectués dans cette structure vraiment pas comme les autres. Je me souviens d’un homme extraordinaire, le docteur Catteau. De madame Vally. De Jo… Tous d’un dévouement exceptionnel envers ces gens qui les aimaient parce qu’ils les aimaient.



Loin de se révolter contre le sort, le bon Dieu, l’adversité ou ses parents, Sabrina est en paix avec l’humanité entière.



Elle n’en veut pas à sa mère d’avoir bu. Elle n’en veut pas à son père d’avoir, indirectement ou pas, provoqué cette addiction.



« La chipèk » est aujourd’hui heureuse : nombre d’associations lui ont demandé de parler, lors de conférences, pour expliquer à celles et ceux défavorisés comme elle, que la volonté, l’enthousiasme, l’amour, peuvent lever tous les obstacles. Même les obstacles les plus apparemment infranchissables.



Ce petit livre nous réconcilie avec la vie et je me dis, en refermant ces pages, que j’ai une chance formidable malgré mes jambes en capilotade.



Merci Sabrina pour la leçon de vie et d’amour.







« Une fille debout »

par Sabrina Dijoux

Disponible à :

FNAC Sacré-Coeur du Port

FNAC Sainte-Marie

Leclerc Portail Saint-Leu

Et autres, à venir.



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur