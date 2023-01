A la Une . Notes de lecture : "Un pont sur l’océan" de Jocelyne Le Bléis

Jocelyne Le Bléis ne triche jamais avec son lecteur : quand elle vous parle du corps expéditionnaire français (monstrueux) à Madagascar, elle s’inscrit dans la pure authenticité historique. Elle mêle son imagination (débordante) à une grande Histoire et le résultat est délicieux. Par Jules Bénard - Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 à 10:23

Jocelyne Le Bléis s’inscrit dans la grande tradition du roman historique. Un genre, méprisé par les critiques « intellectualistes » parisianistes, qui a pourtant de glorieux devanciers, et lesquels !

Quel faquin oserait accuser le grand Victor Hugo d’avoir commis « Notre Dame de Paris » sinon « Les Misérables », le plus grand roman de toute la littérature humaine ?

Voici qu’avec « Un pont sur l’océan », Mme Le Bléis nous délivre un merveilleux et attachant livre, suite des « Fenêtres sur l’océan ». Suite logique et implacable.

Comme dans tout roman « historique », l’auteur s’appuie sur une documentation parfaite. On sent à travers ses phrases que Mme. Le Bléis a tout lu et tout assimilé.

Cette Zoréole talentueuse ne commet aucune faute !

Autour d’une histoire émergée de son esprit bouillonnant, elle a su recréer une époque avec toutes ses contraintes et ses misères.

La trame est simple : en 1899, Angélo quitte La Réunion. Il veut connaître ces Piémontais qui ont creusé « Le Tunnel » du train. Pour les connaître, il va s’embarquer pour le Piémont. Et rencontrer une femme… et l’aimer… Suite au prochain numéro !

Chaque page de ce très beau roman mêle l’imaginaire de l’auteur à la réalité qui fut ce qu’elle fut, belle ou mauvaise.

Très documentée, Jocelyne Le Bléis nous fait part de « petits » détails reflétant parfaitement les erreurs de la soi-disant « civilisation » française.

Et elle ne se trompe jamais, cette bougresse…



Jocelyne Le Bléis

« Un pont sur l’océan »

Editions Orphie

En librairie, 20 euros



