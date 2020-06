Culture Notes de lecture - Pour les initiés de l’absurde moucateur : "Démoncratie" d’Alain Bled

(par l’absurde lui-même, j’veux dire !)



Oui, vous avez bien lu : « Démon-cratie ». C’est du Alain Bled et c’est comme ça, et je n’y peux rien. Lui non plus, sans doute… Quand on a attrapé le virus du vocabulaire filant dans tous les sens, on ne s’en remet pas vraiment. Par Jules Bénard - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 14:30 | Lu 134 fois

Alain est un Devos qui a du mal à se défaire de ces démons malicieux qui le titillent depuis… un sacré paquet de temps et en fournit une preuve supplémentaire avec ce roman d’anticipation, « Démoncratie ».



Cela se passe dans une Réunion que vous aurez certes bien du mal à reconnaître puisque l’action se situe dans les années 2089 et des farines.



Ça tire dans tous les sens et c’est baigné de cette loufoquerie dont il a le secret. Par l’fait, comme dit gramoune, Alain écrit souvent comme il cause, et flingue tout ce qui bouge, à droite, à gauche, au meulieu, et surtout aux extrêmes. Exactement comme il le fait quotidiennement sur sa Radio Sud +, ce qui n’enchante pas tout le monde, disons-le clairement. Pour ce qui me concerne, je pense qu’il en faudrait plus des comme lui ! Persiste et signe : l’humour et la dérision, le moucatage si vous préférez, sont encore ce qui nous sauve le mieux de la désespérance.



Je ne vais pas vous raconter l’histoire, ce serait la déflorer et ça fait toujours mal. Sachez juste que vous ne vous ennuierez pas la plus petite seconde… à condition d’apprécier le loufoque poussé à ses ultimes limites. Vous avez compris, j’aime. Et je ne vous vanterais jamais un produit débile, c’est vraiment pas le style de la maison.



Alain dédicacera son livre ce samedi, dès potron minet et jusqu’à chien-et-loup, à la librairie La Nouvelle Colombe du Tampon. Ne manquez pas ça ; les occasions de se dérider les zygomatiques ne sont pas légion.



« Démoncratie »

Par Alain Bled, dédicace à

Librairie La Nouvelle Colombe

Ce samedi toute la journée



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur