Notes de lecture - "Les nouvelles enquêtes de Maigret" (G. Simenon) : Les surprises renouvelées, un régal !

Si un ouvrage, un seul, de Simenon, méritait d’être réédité, c’était bien celui-ci ! Un ouvrage plus que surprenant au demeurant ; à un point tel qu’on se demande si cet auteur n’a pas écrit ce livre un dimanche après-midi pluvieux où il s’ennuyait ferme ! Par Jules Bénard - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 11:36





Je ne prétends pas avoir tout lu de monsieur Simenon tant il fut prolixe cet homme. Mais nous connaissons tous par coeur ses « grands » Maigret, « 1913, la première enquête de Maigret », « L’affaire Saint-Fiacre », « Le chien jaune »…



« Les nouvelles enquêtes de Maigret » s’étalent sur une très longue période puisque couvrant toute la carrière du plus célèbre des policiers français, celui que les Américains avaient surnommé « the best policeman in the world » ! Ce qui avait, paraît-il, rendu Poirot fou furieux au point d’en briser sa célèbre tasse de thé en cloisonné Ming !



Les différentes nouvelles de cet ouvrage vont de Maigret débutant jusqu’à Maigret à la retraite dans sa petite maison des bords de Loire mais ne pouvant s’empêcher de se mêler de ce qui ne le regarde plus…



Nous voici en présence de dix-sept nouvelles, certaines longues d’une vingtaine de pages quand d’autres sont expédiées en quatre seulement, dans lesquelles Jules (Maigret… pas l’autre !) te vous expédie son assassin à la guillotine sans états d’âme en moins de temps qu’il n’en faut à un glouton pour ingurgiter un kilo de bouchons.



Moi, j’aime les romans qui s’étirent et n’en finissent pas, comme ceux de Joël Dicker par exemple, ou encore Stephen King. Mais là, j’avoue que j’ai été scié en dégustant par le menu cette série d’enquêtes où un commissaire plus lui-même que jamais nous tient en haleine jusqu’à la dernière ligne de chaque histoire.



Il y a même une des nouvelles, ma préférée, « L’amoureux de Mme. Maigret », où son épouse, par jeu et par malice, mène sa propre enquête et arrive exactement aux mêmes conclusions que son héros du 36, Quai des Orfèvres !



Maigret se révèle dans tout son génie de la déduction avec ses défauts bien connus, caractère bourru dont ses adjoints font souvent les frais ; amour immodéré de la bière (qu’est-ce qu’il picole, notre limier !) ; amour tout aussi immodéré des choucroutes très garnies, jamais assez copieuses pour lui ; mépris affiché pour ceux qui ne supportent pas la fumée de sa pipe ; et mépris flagrant pour ceux qui ne comprennent pas assez vite à son gré…



Cette réédition mérite toute votre attention.



Je ne pouvais m’empêcher, tout au long de ma lecture, de « peindre » Maigret sous les traits de Bruno Kremer, le comédien qui, à mon avis, a le mieux interprété le personnage, mieux que Jean Richard, mieux que Gabin. Mais ce n’est que mon opinion.





« Les nouvelles enquêtes de Maigret »

Georges Simenon

