Notes de lecture - "Le paladin du Piton de la Fournaise" de Jean-Raoul Ismaël

Que voilà un roman plus que surprenant. Tiré d’une histoire vraie, donc auto-biographique pour l’essentiel, didactique sans ennui, pédagogique sans prétention ; une fois qu’on a parcouru les premières lignes, on se laisse happer par son incontestable saveur. Par Jules Bénard - Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 à 10:45

Le héros, Jean-René Malési, est issu d’une famille très modeste dans laquelle on mange quand même à sa faim parce que le papa, garagiste, bosse comme un perdu en inculquant à sa nombreuse progéniture le sens des valeurs.



Jean-René, l’aîné, serait plutôt la honte de la famille. Il n’aime pas l’école. Ça n’est pas un péché : j’en connais d’autres qui n’ont aimé ni l’école, ni le collège, ni le lycée et encore moins la Fac. Mais étant obligés d’y aller sous peine de claques dans la gueule et autres coups de blouks ceinturon, autant accepter le fait accompli. Autant que ça serve à quelque chose en en foutant le moins possible.



Jean-René, lui, ne raisonne pas si profondément. Le foot, les copains, les copines, les bonnes et belles castagnes, ça c’est la vie.



Par le biais d’une rencontre très-très improbable, cet épouvantable galopin va changer. D’un seul coup d’un seul, en raison d’un amour passionné quoique voué à l’échec, il va se passionner pour la lecture des grands romanciers, des philosophes.



Et c’est parti ! Sans argent, quasi sans connaissances, sans diplôme, il s’en va, ailleurs, avec des espoirs plein les poches. Et c’est une totale remise en question qui va s’opérer chez cet être voué aux Gémonies. Suite de l’histoire… à vous de décider.



Moi, vous me connaissez ; j’aime les gens pas cons. Et Ismaël fait montre d’une érudition plus que surprenante. Et il écrit très bien, vraiment très bien. On se laisse prendre par ces phrases qui en disent mille fois plus long que sur le papier.



Au gré des réussites et échecs du héros, ce roman délivre une formidable leçon de courage… et d’encouragement. Cela me remet en mémoire l’histoire trop réelle de mes potes du CM2 d’Hégésippe-Hoareau à la Rivière. En fin d’année scolaire, alors que je m’apprêtais, la mort dans l’âme, à intégrer le lycée de Saint-Denis, je me souviens de Jean-Claude, fils de petit planteur, pleurant de n’avoir que son Certif’. Il aurait tant aimé, lui aussi, continuer au collège.



Notre instituteur adoré, le grand, l’immense Pierrot Malet, lui a trouvé une place de commis aux écritures chez un Chinois de Saint-Louis. Jean-Claude a tant fait la preuve de ses capacités, tant mis du coeur à l’ouvrage, qu’il a grimpé, grimpé et aujourd’hui, possède une maison plus belle que toutes celles qui s’entrechoquent dans mes rêves depuis l’enfance, comme disait Talon. Et que je n’aurai jamais.



L’histoire de Jean-René Alési est de cette eau-là : si on veut, on peut. Napoléon, que je déteste pourtant, ajoutait à juste titre : « et si on peut, on doit ! »



Je ne peux que vous recommander ce livre, bien écrit, aisément écrit, sans fioritures : on comprend immédiatement ce que l’auteur veut nous dire.



Je l’en remercie sincèrement.



Le paladin du Piton de la Fournaise

De Jean-Raoul Ismaël

Editions LBS, 17 euros en librairie



Jules Bénard Le plus ancien de l’équipe ; la mémoire de Zinfos. Jules Bénard, globe-trotter et touche-à-tout... En savoir plus sur cet auteur