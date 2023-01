A la Une . Notes de lecture - « Le Polonais fou » De Lotte et Soren Hammer

Par Jules Bénard - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 10:44

Un roman à ne pas mettre entre toutes les mains ! « Le Polonais fou » est réellement fou, c’est le moins que l’on puisse dire.



Et les auteurs de ce roman à dix mille tiroirs, ben, on se demande s’ils ne le sont pas tout autant. Parce que…



Ce roman de plus de 400 pages est rebondissant à chaque ligne. Les chapitres sont courts, serrés (moins de cinq pages), innovants ; chaque sous-chapitre nous apporte une nouvelle information qui ne fait que… nous plonger un peu plus dans ce brouillard scandinave chargé de trolls.



Pourquoi ai-je dit « à ne pas mettre entre toutes les mains » ? Parce que ce livre est sanglant, dégoulinant de « raisiné » et de monstruosités.



Il y a là des services secrets d’États bien sous tout rapport, des armées de l’ONU bien sous tout rapport, d’agents secrets formés à faire le bien mais qui n’accomplissent que des monstruosités, des flics uniquement préoccupés d’accomplir leur boulot de flics, des aides-policiers qui trahissent en-veux-tu-en-voilà pour se faire valoir ; il y a des remugles de l’Histoire, des massacres en Bosnie-Herzégovine dont on aimerait mieux ne rien savoir ; de très hauts responsables américains ou scandinaves qui, sous couvert d’hypocrisie internationale, couvent jalousement des monstruosités dont on souhaiterait qu’elles n’aient jamais existé… Hélas !



L’histoire commence par un massacre abominable qui va pousser les enquêteurs très-très loin. Dans les méandres d’une histoire actuelle dont on sait qu’elle est bel et bien réelle mais dont on souhaiterait qu’elle n’eût jamais existé.

Car elle ne nous fait pas honneur.



On admire la documentation sans faille des auteurs Hammer (frère et soeur) : non contents de nous livrer une intrigue époustouflante, ils nous donnent, à petites touches, une écriture de notre Histoire contemporaine qui nous fait sentir un peu moins cons !



Si vous aimez les intrigues denses, serrées, épouvantables, alors, c’est le livre que vous devez lire.



« Le Polonais fou »

Lotte et Soren Hammer

Actes Sud

En FNAC et librairie



